Wta Roma: Eliminate Lisa Pigato e Martina Trevisan. Paula Badosa supera Andreeva

Eliminazione per Lisa Pigato e per Martina Trevisan. Successo per Lucrezia Stefanini nel derby contro Vittoria Paganetti. Paula Badosa vince la partita più attesa della giornata contro Mirra Andreeva. Esce subito Leylah Fernandez.

Sono questi i principali verdetti della prima giornata del Wta di Roma. Apertura di campo centrale per la ventenne italiana Lisa Pigato che nulla ha potuto contro Shelby Rogers. Punteggio estremamente netto da parte dell'americana che si è imposta 6-1 6-0.

Sconfitta decisamente dura per la giocatrice bergamasca. Delusione al Foro Italico anche per Martina Trevisan: l'azzurra è stata eliminata al primo turno da parte dell'ucraina Yulia Putinseva. 6-3 6-4 il punteggio. Trevisan aveva anche iniziato bene strappando il servizio in apertura all'avversaria ma poi si è fatta riprendere e staccare.

In volata anche il secondo set chiuso al decimo gioco dalla tennista ucraina. C'era poi un derby tutto italiano che opponeva Vittoria Paganetti a Lucrezia Stefanini. Ha vinto Lucrezia Stefanini che ha fatto valere la sua maggiore esperienza contro la 17enne Paganetti alla sua primissima esperienza in un tabellone principale di un torneo di questo livello.

7-5 6-3 il punteggio. Per Stefanini ora secondo turno contro Noskova.

Paula Badosa supera nettamente Mirra Andreeva

La partita più attesa della prima giornata era quella tra Paula Badosa e Mirra Andreeva. Incontro terminato nettamente a favore di Badosa col punteggio di 6-2 6-3.

Giornata da dimenticare per la giovane promessa russa. Fuori subito anche Leylah Fernandez battuta 6-4 6-1 da Ana Bogdan. Avanza Maria Osorio che ha battuto 4-6 6-3 6-4 Aranxta Rus, semaforo verde per Xinyu Wang che ha superato Yue Yuan 4-6 6-1 6-2 e per Magdalena Frech che ha sconfitto Ashlyn Kruger 7-6 6-3. Infine avanza anche Angelique Kerber che ha dominato 6-1 6-0 Lauren Davis.