Wta Roma - Il possibile cammino di Jasmine Paolini

Nel caso in cui Paolini dovesse guadagnare i quarti, invece, la possibile sfida è con la campionessa in carica Elena Rybakina . La kazaka dovrà comunque battere la concorrenza di Elise Mertens , Caroline Garcia e Danielle Collins .

Il nome della sua prima avversaria uscirà dall'incontro tra Petra Martic e Mayar Sherif . Le maggiori indiziate per spingersi fino al terzo turno nella stessa porzione di main draw sono Magda Linette e Anhelina Kalinina ; mentre agli ottavi di finale Maria Sakkari rappresenta l'insidia numero uno.

Paolini ha conquistato il primo evento 1000 in carriera lo scorso 24 febbraio a Dubai battendo in finale Anna Kalinskaya . La stagione sulla terra battuta ha visto finora la 28enne raggiungere i quarti di finale a Stoccarda e gli ottavi a Madrid: a porre fine al suo cammino sono state rispettivamente Elena Rybakina e Mirra Andreeva .

