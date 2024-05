Iga Swiatek trionfa a Madrid: "Chi dirà adesso che il tennis femminile è noioso?"

Iga Swiatek ha vinto il Wta Master 1000 di Madrid ed ora si appresta a giocare a Roma e al Roland Garros decisamente da favorita. La numero 1 del mondo è venuta a capo di una partita durata più di tre ore contro Aryna Sabalenka.

Una partita nella quale ha annullato tre match point alla giocatrice bielorussa prima di imporsi per 9-7 al tie break del terzo set. E Swiatek proprio nell'intervista in campo a fine partita ha voluto levarsi un sassolino dalle scarpe contro chi ha criticato e critica l'attuale livello del tennis al femminile.

Swiatek, rivolgendosi al pubblico dopo la grande vittoria in finale contro Sabalenka ha osservato: "Chi lo dice che il tennis femminile è noioso adesso?". Ecco il video del momento:

Iga Swiatek: 'Who's gonna say now that women's tennis is boring?'



Iga Swiatek rivolta ad Aryna Sabalenka: "Tu mi hai portato ad essere una giocatrice migliore"

In campo in fase di premiazione Swiatek ha rivolto parole molto importanti nei confronti di Sabalenka: "Aryna, è stata una finale incredibile, è sempre una grande battaglia contro di te.

Mi hai portato ad essere una giocatrice migliore e per questo ti ringrazio". In conferenza stampa poi ha parlato del successo e della partita: "Provo molte emozioni. Sono felice e orgogliosa di me stessa. Quando hai partite del genere, dove devi lottare molto.

E' una giocatrice molto intensa e quando entra in campo devi giocare molti punti in difesa". Swiatek ha annullato tre match point prima di vincere: "Non lo so davvero come ne sono uscita. Volevo essere coraggiosa in quel momento.

Nel tiebreak mi sentivo come se fossi tornata in vita, perché pensavo che la partita sarebbe finita. In quel momento non ho pensato al passato, mi sono concentrata su ogni punto". E' stata una grande battaglia: "Guardando solo la finale, chiude Swiatek, questa è stata la più intensa e folle che io abbia mai giocato".