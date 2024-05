Wta Madrid - Swiatek salva 3 match point e vince la battaglia con Sabalenka in finale

Iga Swiatek si è presa la rivincita ai danni di Aryna Sabalenka - in grado di batterla lo scorso anno proprio in finale nella capitale spagnola - e ha conquistato per la prima volta il Mutua Madrid Open vincendo con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6( 7) una battaglia durata tre ore e 11 minuti di gioco.

Per la polacca - brava ad annullare tre match point - si tratta del ventesimo titolo in carriera, il nono in un WTA 1000 e il terzo in stagione dopo Indian Wells e Doha. La numero uno WTA ha aggiunto in bacheca tutti i grandi eventi sulla terra battuta ed - all’età di 22 anni - è diventata la più giovane tennista a vincere 20 tornei nel circuito maggiore da Caroline Wozniacki nel 2012.

L’ultimo atto andato in scena sul Manolo Santana Stadium ha rispecchiato il valore delle due protagoniste e offerto spettacolo ai numerosi appassionati presenti sugli spalti.

Wta Madrid - Swiatek salva tre match point e vince la battaglia con Sabalenka in finale

L’incontro è stato molto tattico nei primi game e si è aperto con break e contro break: Sabalenka ha rimediato al gratuito colpito con il dritto imponendosi con il rovescio.

Entrambe hanno rimontato da 15-40 nella parte centrale del set, ma ad emergere sul 5-5 ci ha pensato Swiatek. La nativa di Varsavia ha sfoderato un eccezionale rovescio lungolinea sulla chance offertole dall’avversaria e chiuso bene al servizio.

La bielorussa ha reagito in maniera immediata portandosi subito sul 2-0 nel secondo parziale grazie a uno straordinario contropiede ottimizzato con il rovescio. Da quel momento, però, le finaliste hanno tentennato nei propri turni di battuta.

Swiatek ha posto fine - con la complicità della rivale - al festival dei break accorciando sul 2-3 e pareggiando i conti. Sabalenka non si è mai arresa e nel decimo gioco ha riaperto ogni discorso lasciando andare un poderoso dritto sul set point.

Sabalenka è partita bene anche nella frazione decisiva, ma Swiatek ha recuperato ancora il break di svantaggio impedendole di allungare in maniera definitiva. Il tie-break, a cui Swiatek ha preso parte dopo aver cancellato due match point sul 5-6, ha decretato il verdetto. Tie-break in cui Swiatek ha salvato un altro match point prima di diventare la nuova campionessa.