Atp/Wta Madrid: Aryna Sabalenka vola in semifinale. Taylor Fritz supera Cerundolo

Aryna Sabalenka è la quarta e ultima semifinalista del torneo Wta 1000 di Madrid. Sfiderà Elena Rybakina per un posto in finale. L'altra semifinale, quella della parte alta del tabellone, vedrà in campo la numero 1 del mondo Iga Swiatek contro l'americana Madison Keys.

Non c'è stata proprio storia nel quarto di finale tra Sabalenka e la diciassettenne Mirra Andreeva. La testa di serie numero 2 del torneo ha battuto 6-1 6-4 l'avversaria centrando per la terza volta nella sua carriera la semifinale a Madrid.

Torneo che ha già vinto due volte e nel quale va a caccia del tris. Poco da dire sulla partita durata un'ora e 20 e nella quale Sabalenka non ha concesso nessuna palla break. Affronterà come detto Elena Rybakina che nel pomeriggio di ieri in un derby tutto tra giocatrici del Kazakistan ha superato Yulia Putinseva con il punteggio di 4-6 7-6 7-5.

Oggi prima semifinale tra Swiatek e Keys alle 16 e seconda semifinale Rybakina-Sabalenka alle 21.30.

Atp Madrid, Taylor Fritz centra la semifinale battendo Francisco Cerundolo

Nel singolare maschile che ha perso in una sola giornata Carlos Alcaraz eliminato da Andrey Rublev e Jannik Sinner che ha dovuto ritirarsi per un problema all'anca ora il tabellone si presenta molto aperto.

Nella parte bassa l'avversario di Andrey Rublev in semifinale sarà Taylor Fritz che ha avuto la meglio nel quarto di finale in sessione serale di Francisco Cerundolo. 6-1 3-6 6-3 il punteggio finale in un'ora e 47 minuti di gioco.

La tensione per la grande occasione probabilmente ha bloccato Cerundolo in avvio con Fritz che ha fatto valere la qualità del suo gioco. Nel secondo set Cerundolo ha iniziato a tenere meglio il campo ed è stato bravissimo sul 4-3 in suo favore a strappare per la prima volta la battuta all'americano.

6-3 di lì a breve per l'argentino. Nel terzo set il punteggio ha seguito i servizi fino al 4-3 per il giocatore americano che qui si è conquistato una palla break e con uno smash vincente ha strappato il servizio a Cerundolo e si è involato sul 5-3.

Al servizio ha chiuso la pratica 6-3 tenendo il servizio a zero e centrando la prima semifinale della carriera nel Masters 1000 di Madrid. Prima semifinale dell'Atp Masters 1000 di Madrid quindi sarà tra Rublev e Fritz.

Oggi si gioca l'ultimo quarto di finale tra Daniil Medvedev e Jiri Lehecka. Chi vince trova il canadese Felix Auger Aliassime che è approdato in semifinale senza giocare per il ritiro di Jannik Sinner.