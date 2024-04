Jasmine Paolini e l'idea per le Olimpiadi: "Mi piacerebbe giocare con Jannik Sinner"

Jasmine Paolini ha battuto nettamente Caroline Garcia nel torneo Wta 1000 di Madrid. E nella giornata di oggi affronterà la giocatrice russa Mirra Andreeva. Nella conferenza stampa dopo il match ai giornalisti che le hanno chiesto se magari stesse facendo un pensierino a giocare alle Olimpiadi il doppio misto insieme a Jannik Sinner, ha risposto in maniera decisamente chiara.

I due numeri 1 d'Italia al maschile e al femminile insieme per poter provare a portare a casa una medaglia dalla terra battuta del Roland Garros che sarà sede delle Olimpiadi di Parigi 2024. "A me piacerebbe" – è stata la risposta con il sorriso di Jasmine Paolini a chi le chiedeva della possibilità di giocare insieme a Jannik Sinner all'ombra della Tour Eiffel.

"A me piacerebbe molto, è ovvio, come no a questa possibilità". Poi ha aggiunto: "Non me l’hanno chiesto, e soprattutto vediamo come va, che obiettivi abbiamo. Ci sarà da giocare il singolo e, spero di poter giocare anche il doppio femminile".

Jasmine Paolini: ”Il doppio misto è una cosa diversa che non ho quasi mai fatto”

”Per quello misto bisogna vedere – ha aggiunto Paolini, come riporta La Gazzetta dello Sport, decideremo in seguito, sinceramente non so cosa dire.

Ora come ora se mi chiedono se sono disposta a fare i tre tornei direi di si, perché è un’opportunità e perché il doppio misto è una cosa diversa che non ho mai fatto, forse solo una volta in un torneo Under 16, non ricordo nemmeno bene.

Però non so cosa aspettarmi, diciamo che al momento non ci sto pensando". E' altamente probabile che oggi a Jannik Sinner dopo la partita contro il russo Pavel Kotov venga posta questa domanda. E vedremo quale sarà la risposta del campione di Melbourne 2024.