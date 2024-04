Wta Madrid - Una grande Jasmine Paolini batte Garcia. Ora scontro con Andreeva

Il momento estremamente positivo continua. Jasmine Paolini ha conquistato una vittoria importante al terzo turno del Mutua Madrid Open contro Caroline Garcia, ex numero 4 del mondo e cliente sempre molto ostico in campo. L'italiana è stata solidissima durante tutta la partita e ha trovato le giuste contromisure per fronteggiare il potente servizio della francese, che negli scambi lunghi ha spesso pagato dazio.

6-3, 6-2 il punteggio finale che ha regalato la qualificazione agli ottavi alla giocatrice toscana, che dovrà ora vedersela con la giovanissima russa classe 2007 Mirra Andreeva, abilissima a raggiungere questa fase della competizione grazie ai successi prima su Linda Noskova e poi sulla settima testa di serie del tabellone Marketa Vondrousova.

In poco più di un'ora di gioco la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha saputo con grandissima efficacia risolvere la pratica e battere la transalpina. Le prime opportunità per l'azzurra sono arrivate nel quarto lunghissimo game della sfida, che Garcia è riuscita ad aggiudicarsi dopo diversi minuti (2-2).

Da quel momento, però, Paolini ha cominciato a dare una scossa al match e messo in serie difficoltà l'avversaria in risposta. Il break si è concretizzato poco dopo e ha consentito all'atleta classe 1996 di salire sul 5-2.

Jasmine ha difeso molto bene il vantaggio e ottenuto il set per 6-3. Nel secondo l'italiana è partita forte strappando immediatamente la battuta alla rivale, che ha reagito e riportato il risultato in equilibrio (2-2).

La 28enne ha dimostrato di averne di più e ha preso il largo nel punteggio dopo essere tornata avanti di un break. Stavolta la francese non ha risposto e si è dovuta arrendere per 6-2. Con questa affermazione Jasmine Paolini ha migliorato ulteriormente il suo best ranking, issandosi al numero 12 del mondo.