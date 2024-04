La tennista francese Alizé Cornet: "Ho un piccolo annuncio speciale da farvi"

La tennista francese Alizé Cornet si ritira dal tennis. Il Roland Garros 2024 sarà l'ultimo torneo della carriera della giocatrice nativa di Nizza che ha compiuto 34 anni lo scorso mese di gennaio. Cornet nella sua carriera è arrivata come best ranking all'undicesimo posto della classifica Wta e nei tornei del Grande Slam ha come miglior risultato i quarti di finale raggiunti all'Australian Open 2022.

Dopo 16 anni nel circuito professionistico, Cornet ha dato l'annuncio al canale televisivo francese Canal +. In questa intervista ha annunciato anche l'evento che chiuderà la sua carriera: sarà il Roland Garros che si svolgerà da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno.

EXCLU : @alizecornet annonce pour CANAL+ qu'elle prendra sa retraite après Roland-Garros❗️



À 34 ans, elle nous livre les raisons de son départ 🗣️ pic.twitter.com/x02AKMZLm7 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) April 27, 2024

Alizé Cornet lascia il tennis, il Roland Garros 2024 sarà l'ultimo torneo della sua carriera

Alizé Cornet ha deciso di mettere fine alla sua carriera.

La giocatrice 34enne giocherà in questo modo il suo 69esimo torneo del Grande Slam, una serie che è iniziata agli Australian Open 2007 ed è la più lunga nella storia del tennis femminile. "Ho un piccolo annuncio molto speciale da farvi – ha detto Cornet durante l'intervista- Giocherò il mio ultimo Roland Garros tra un mese e poi mi ritirerò immediatamente.

È il momento giusto perché è il risultato di un lungo viaggio. Sento proprio che è il momento. E' il momento giusto per me di dire addio al tennis”. Cornet ha vinto sei titoli nel circuito Wta, a Budapest, Bad Gastein, Strasburgo, Katowice, Hobart e l'ultimo a Gstaad nel 2018.

Può inoltre vantare la vittoria in Fed Cup con la Francia nel 2019 e della Hopman Cup nel 2014.