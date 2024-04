Wta Madrid - Splendida rimonta di Sara Errani, Bronzetti avanza. Out Cocciaretto

Un'altra incredibile rimonta, come sta ormai abituando i fan in questa stagione, ha permesso a Sara Errani (reduce dalle qualificazioni) di accedere al secondo turno del Wta 1000 di Madrid. La giocatrice di Bologna, dopo una battaglia di quasi tre ore di gioco, ha battuto la wild card Caroline Wozniacki.

Dopo aver ceduto il primo set per 6-3, la nativa di Bologna non si è data assolutamente per vinta e ha continuato a lottare. La 36enne ha strappato il secondo parziale per 7-5 e riaperto completamente la gara: a quel punto, in un finale molto combattuto pieno di break soprattutto dal 4-4, è stata Errani a prevalere nuovamente per 7-5.

Ora l'attuale numero 100 della classifica se la dovrà vedere con la brasiliana Beatriz Haddad Maia (11esima del main draw). È bastata poco più di un'ora a Lucia Bronzetti per superare il primo round nel torneo spagnolo.

L'italiana si è imposta sulla francese Varvara Gracheva con un doppio 6-3, regalandosi così un'affascinante sfida con la testa di serie numero 4 del tabellone Elena Rybakina, reduce dal successo nel Wta 500 di Stoccarda.

Elisabetta Cocciaretto, invece, si è dovuta subito fermare di fronte all'ostacolo rappresentato da Magda Linette. L'azzurra ha saputo portare a casa il primo set per 6-3 ma poi ha subìto la reazione della polacca, abile a pareggiare il conto dei parziali e conquistare anche il terzo set (6-4, 6-4).

Ecco l'avversario di Carlos Alcaraz

Sarà il kazako Alexander Shevchenko il primo avversario che Carlos Alcaraz dovrà affrontare venerdì all'esordio del Master 1000 di Madrid. Il 23enne è riuscito a spuntarla in tre set nei confronti del francese Arthur Rinderknech col punteggio di 6-4, 5-7, 6-3.

Nell'altra battaglia di giornata Jack Draper ha sconfitto 7-5 nel decisivo terzo parziale l'australiano Thanasi Kokkinakis. Sconfitti invece i russi Aslan Karatsev e Roman Safiullin, rispettivamente per mano di Marozsan (dopo due tie-break) e Seyboth Wild (doppio 6-4) che hanno dimostrato di poter essere superiori sulla terra battuta.