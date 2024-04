Iga Świątek da 100 e lode: traguardo da sogno per la tennista polacca

Un traguardo storico, specialmente se la protagonista ha ancora 22 anni. Iga Swiatek ha compiuto un ulteriore passo deciso verso la storia del tennis femminile, diventando la nona tennista del circuito Wta a raggiungere le 100 settimane in testa alla classifica.

Un traguardo festeggiato dalla tennista di Varsavia con un post su X: “È un viaggio impegnativo, divertente, a volte frustrante e stressante, emozionante e memorabile. Grazie a tutti per il sostegno! #ontothenextone” ha scritto Swiatek.

What a challenging, fun, sometimes frustrating and stressful, exciting and memorable journey it is.



Thank you all for the support!💜#ontothenextone https://t.co/VBGLO9SZXW — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 22, 2024