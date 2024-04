Elena Rybakina è la nuova regina del torneo WTA 500 di Stoccarda. La giocatrice kazaka la lanciato un importante messaggio al Porsche Tennis Grand Prix: nessuna ha raggiunto i suoi numeri in questa prima parte di stagione.

Rybakina domina il circuito - quest'anno - per numero di partite vinte( 26) e titoli conquistati( 3) . In Germania, la 24enne ha aggiunto in bacheca l'ottavo trofeo, il terzo sulla terra battuta dopo i successi ottenuti a Bucarest nel 2019 e a Roma nel 2023.

In una finale senza storia, Rybakina ha sconfitto una stanca Marta Kostyuk con un doppio 6-2.

Wta Stoccarda - Rybakina batte in finale Kostyuk. Struff vince il 1º titolo a Monaco

L'ucraina ha disputato tante partite lunghe e combattute sin dall'esordio ed è arrivata stremata dal punto di vista fisico all'appuntamento più importante della settimana.

Rybakina, forte della vittoria contro la numero uno del mondo Iga Swiatek in semifinale, è entrata in campo con quella fiducia in grado di farti fare sempre la differenza nei momenti cruciali. La super partenza della kazaka - colorata da un break a zero - ha sferrato un duro colpo a Kostyuk, spesso in difficoltà al servizio.

La nativa di Kiev si è salvata nel terzo game; non nel settimo, quando ha permesso all'avversaria di archiviare il set inaugurale. La seconda frazione ha rispettato lo stesso andamento, ma Kostyuk è riuscita a guadagnarsi le prime occasioni in risposta sul 2-3.

Rybakina ha cancellato tre palle break con determinazione e allontanato ogni pensiero di rimonta dalla mente di Kostyuk. Jan-Lennard Struff ce l'ha fatta - finalmente - e si è regalato il primo titolo in carriera al torneo ATP 250 di Monaco di Baviera a tre giorni dal 34esimo compleanno.

In un evento condizionato dalla pioggia - a tratti anche dalla neve - il tedesco ha trovato il modo di adattarsi quasi alla perfezione alle condizioni proibitive presenti nella città che ospita l'Oktoberfest. Struff ha gestito meglio rispetto al passato le emozioni e piegato Taylor Fritz con il punteggio di 7-5, 6-3.

Il match si è aperto con break e contro break e ha visto l'americano rimontare da 0-40 sul 3-3. L'istante che ha orientato la sfida è arrivato nel decimo game, perché Struff ha fronteggiato ben tre set point; tutti annullati attaccando con coraggio.

Fritz ha pensato troppo alle chance non sfruttate e perso - oltre al servizio e al parziale - undici punti consecutivi. Struff ha siglato il break in avvio di secondo set con una formidabile risposta di dritto. Quando ha raddoppiato sul 4-2, il giocatore di casa ha avvertito la tensione e ceduto a zero la battuta.

Struff è stato bravo a dimenticare l'accaduto e nel gioco successivo sollevato le braccia al cielo per celebrare uno storico trionfo.