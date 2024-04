La difesa del titolo conquistato negli ultimi due anni a Stoccarda da Iga Swiatek si è interrotta in semifinale sotto i colpi di una eccezionale Elena Rybakina. La tennista kazaka ha sconfitto per la quarta volta in carriera la numero uno WTA e conquistato la quinta finale in stagione registrando un impressionante 5-0 nelle semifinali disputate nel 2024.

L’ultima a raggiungere questi numeri nei primi quattro mesi di un’annata era stata Victoria Azarenka nel 2012.

Wta Stoccarda - Rybakina supera in tre set Swiatek: in finale troverà Kostyuk

Rybakina ha saputo contenere la reazione di Swiatek e completato l’opera con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 in due ore e 49 minuti di gioco.

Rybakina ha subito ceduto la battuta, ma ha brekkato la sua avversaria nel quarto e nel sesto game compiendo un passo decisivo nel set inaugurale. Nonostante le numerose occasioni avute nel secondo parziale, Swiatek è riuscita a mettere distanza tra sé e la rivale solo sul 5-4 e alla quinta chance totale.

Nella terza frazione, la polacca si è salvata trovando grandi soluzioni in apertura, ma Rybakina ha guadagnato il vantaggio - poi risultato decisivo - grazie a diverse discrete accelerazioni. La kazaka ha tremato al servizio nei due turni di battuta successiva e Swiatek non ha sfruttato le sue occasioni.

Il folle percorso che l’ha portata in semifinale ha avuto il potere di accrescere la consapevolezza di Marta Kostyuk. L’ucraina è scesa in campo con la giusta attitudine e ha eliminato Marketa Vondrousova 7-6( 2) , 6-2.

La finale tra Rybakina e Kostyuk si giocherà sul Campo Centrale del Porsche Tennis Grand Prix alle ore 13:00. L'ultimo atto del torneo WTA 250 di Rouen vedrà invece sfidarsi Magda Linette e Sloane Stephens. La polacca ha battuto 6-1, 4-6, 6-2 Anhelina Kalinina; mentre l'americana ha posto fine al cammino della tennista di casa Caroline Garcia con un netto 6-3, 6-2.