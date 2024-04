Iga Swiatek a tutto campo su circuito Wta, Aryna Sabalenka e il quarto con Raducanu

Iga Swiatek, numero 1 della classifica mondiale, dopo aver battuto al suo primo turno del torneo Wta 500 di Stoccarda Elise Mertens affronta oggi sulla terra battuta indoor tedesca Emma Raducanu. Swiatek ha parlato di questo quarto di finale, del momento della Wta e anche di Aryna Sabalenka.

Sulla partita che si terrà nel pomeriggio di oggi venerdì 19 aprile, la giocatrice polacca ha evidenziato che "sembra che tutti i pezzi del gioco di Raducanu stiano funzionando di nuovo. È bello vederlo, ovviamente ha del potenziale.

Non sarà facile: sa come far girare la palla e come comportarsi bene sulla terra battuta". Sul suo momento Swiatek sottolinea: "Sono molto contenta di come ho giocato contro Mertens. La prima partita sulla terra battuta è sempre difficile.

Bisogna essere pazienti e lavorare sul punto. Qui a Stoccarda il campo è relativamente veloce, quindi serve come una buona transizione tra il tour sul cemento e quello sulla terra battuta".

Iga Swiatek e la pressione: "C'è in ogni torneo, non puoi evitarla a questo livello"

Già due volte campionessa a Stoccarda punta al tris: "C'è sempre pressione in ogni torneo, analizza Swiatek, non puoi evitarla a questo livello.

Nel tennis può succedere di tutto". Sul momento della Wta: "Sento che sia io che Aryna Sabalenka abbiamo dimostrato negli ultimi anni che c'è coerenza, consistenza e costanza nella WTA. Vedremo che cosa avranno in serbo i prossimi anni.

Ci sono stati giocatori che hanno dominato il circuito durante la loro carriera. e io sono solo all'inizio del lavoro da fare”. Il programma di Stoccarda di oggi prevede anche in campo Jasmine Paolini che gioca il primo incontro alle 12.30 contro Elena Rybakina.

A seguire Vondrousova-Sabalenka. Quello tra Swiatek e Raducanu sarà il terzo quarto di finale mentre a chiudere ci sarà la sfida tra Kostyuk e Gauff.