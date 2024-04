Wta Rouen - Trevisan eliminata. Tsitsipas ok a Barcellona, Ruud per Arnaldi

Mentre a Stoccarda Jasmine Paolini continua a stupire, si è fermato il cammino di Martina Trevisan al Wta 250 di Rouen. L'azzurra non è riuscita a ripetere l'impresa compiuta contro Naomi Osaka e ha dovuto stavolta cedere a Anhelina Kalinina, terza testa di serie del tabellone principale.

La giocatrice ucraina si è dimostrata più solida e superiore negli scambi, mentre l'italiana non ha giocato nel miglior modo soprattutto nei momenti importanti del confronto, commettendo troppi errori gratuiti.

6-2, 6-3 in un'ora e mezza, a dimostrazione di come la partita sia stata piuttosto combattuta nonostante il punteggio sembri così netto. Nel primo set la 30enne di Firenze ha perso complessivamente 4 volte il servizio e non è stata così in grado di riaprire il parziale.

Nel secondo, sul 3-3, Trevisan ha dovuto fare i conti con la volontà di Kalinina di chiudere definitivamente i giochi. Sotto 5-3, la toscana ha avuto tre palle break per riaprire nuovamente tutto ma non le ha sfruttate a dovere, consentendo poi all'avversaria di convertire il secondo match point a disposizione.

Wta Stoccarda - Swiatek e Raducanu avanzano

Iga Swiatek, campionessa in carica del torneo tedesco sulla terra rossa, ha cominciato col piede giusto la sua avventura nella stagione 2024. La numero uno del mondo ha risolto in due set (6-3, 6-4) la pratica Elise Mertens, salendo ai quarti di finale della competizione.

Ora si troverà di fronte una Emma Raducanu in crescita, che sembra ritrovare la condizione e un buonissimo livello di gioco. La britannica, dopo la netta vittoria su Angelique Kerber, ha battuto 6-0, 7-5 anche l'ostica ceca Linda Noskova.

Per l'ex vincitrice degli Us Open una vera prova del nome contro la polacca. Anche Marketa Vondrousova è avanzata grazie al successo su Potapova e si è regalata una sfida con la bielorussa Aryna Sabalenka.

Atp Barcellona - Tsitsipas continua a vincere.

L'avversario di Arnaldi

Casper Ruud si è sbarazzato dell'australiano Jordan Thompson, col punteggio di 6-1, 6-4, e ha raggiunto Matteo Arnaldi ai quarti dell'Atp 500 di Barcellona. Pass conquistato anche dal vincitore del 1000 di Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas, abile a regolare Carballes Baena (7-5, 6-3) in una partita tutt'altro che semplice.

Eliminata la quarta principale testa di serie del tabellone: Alex De Minaur, a seguito dell'affermazione per mano di Rafael Nadal, è stato sconfitto dal francese Arthur Fils (7-5, 6-2).