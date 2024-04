Wta Stoccarda - Badosa si ritira nel 3° set: avanza Sabalenka. Raducanu supera Kerber

La bielorusso attende ai quarti di finale una tra Marketa Vondrousova e Anastasia Potapova . Al WTA 250 di Rouen, infine, avanzano Sloane Stephens , Magda Linette e la giovane Mirra Andreeva . L'americana non ha riscontrato alcun problema in quello che sembrava poter essere, almeno sulla carta, un impegno equilibrato contro Karolina Plsikova .

Paula Badosa è riuscita a ribaltare la partita, ma è stata costretta a ritirarsi per un infortunio alla gamba nel momento clou del set decisivo. La spagnola ha lasciato il campo sconsolata e aiutata dall'amica Sabalenka.

Solo a un passo da una clamorosa eliminazione, la campionessa in carica degli US Open ha trovato la forza di pareggiare i conti ed effetturare il controsorpasso nel parziale decisivo chiudendo 6-3, 4-6, 7-5. Qualcosa di molto simile stava accadendo ad Aryna Sabalenka , mai davvero al meglio dopo il successo ottenuto agli Australian Open .

Non c'è stata partita tra Emma Raducanu e Angelique Kerber . La britannica, fiduciosa già nella conferenza stampa a cui ha preso parte nel Media Day, ha dominato l'incontro dal primo all'ultimo scambio e ha superato con un netto 6-2, 6-1 la tedesca. Coco Gauff ha improvvisamente perso la rotta nel secondo set della disputa contro la connazionale Sachia Vickery .

L'italiana scenderà in campo intorno alle 14:30. Marta Kostyuk ha successivamente impiegato tre ore per liberarsi con il punteggio di 6-3, ( 4) 6-7, 6-4 la giocatrice di casa Laura Siegemund .

Per la tunisina - la vittoria con Ekaterina Alexandrova - rappresenta una vera e propria liberazione dopo un periodo piuttosto negativo. La sua prossima avversaria sarà Jasmine Paolini , che ha portato a casa il derby tricolore con Sara Errani all'esordio.

Nel Day 3 del torneo WTA 500 di Stoccarda sono andate in scena tutte partite lunghe e non è un caso che il programma sia terminato oltre le ore 01:00 italiane. Ons Jabeur ha interrotto la serie di cinque sconfitte consecutive aperta suo malgrado ad Abu Dhabi lo scorso 9 febbraio.

