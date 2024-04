Wta Rouen - Colpo di Martina Trevisan: battuta Osaka. Vavassori out da Barcellona

Martina Trevisan si è regalata subito una bella soddisfazione al Wta 250 di Rouen. Sulla terra rossa indoor la tennista italiana è stata in grado di battere piuttosto nettamente la giapponese Naomi Osaka, che è tornata di recente a competere dopo la maternità.

Una vittoria significativa per l'azzurra che ha superato una giocatrice comunque esperta, capace di vincere nel corso della sua carriera ben 4 titoli Slam (2 agli Australian Open e altrettanti agli Us Open). Nel primo set partenza con break per la 30enne di Firenze, che non ha saputo però difendere il vantaggio subendo un immediato contro-break.

Sul 4-4 Trevisan è riuscita a strappare il servizio alla nativa di Osaka ed è andata a servire con successo per il primo set (6-4). La giapponese è risultata molto fallosa in molte fasi della partita e la numero 78 del mondo ha approfittato della situazione.

Nel secondo parziale l'italiana si è portata avanti di un break nel terzo game, che stavolta ha confermato in quello successivo in battuta. L'azzurra ha chiuso definitivamente la contesa grazie a un secondo break, che l'ha portata a vincere poi il set per 6-2.

Nel prossimo turno Martina sarà chiamata a un altro ostico banco di prova contro Anhelina Kalinina, ucraina testa di serie numero 3 del tabellone principale.

Atp 500 Barcellona, Andrea Vavassori eliminato da Roberto Bautista Agut

Roberto Bautista Agut non è più il giocatore di qualche anno fa ma sulla terra battuta l'attuale numero 84 del mondo è stato un ostacolo troppo alto per Andrea Vavassori in campo come lucky loser direttamente al secondo turno.

La dea bendata gli ha concesso una seconda possibilità dopo il forfait di Karen Khachanov ma il giocatore azzurro è stato eliminato dal torneo Atp 500 di Barcellona dallo spagnolo con il punteggio di 4-6 6-3 6-1.

Vavassori, numero 156 del mondo, che sta disputando anche un'ottima stagione in doppio con Bolelli, ha iniziato come meglio non si poteva strappando il servizio al suo avversario. Consolidato poi il break nel secondo game, Vavassori ha allungato fino al 4-2.

Qui l'italiano ha avuto tre palle per andare 5-2 ma non le ha concretizzate e si è ritrovato 4-4 perdendo il servizio. Ma non sono finiti i break perché nel nono game Vavassori ha strappato di nuovo il servizio a Bautista e ha chiuso il set 6-4 con una serie continua di discese a rete che ha spiazzato lo spagnolo.

Nel secondo set Vavassori ha avuto una palla break per andare sopra 3-2 ma non l'ha sfruttata e nel turno successivo di servizio ha perso la propria battuta con Bautista che poi ha chiuso il parziale 6-3. Lo spagnolo ha iniziato al meglio il terzo set con il giocatore torinese in calo che è andato sotto 2-0.

Non c'è più stata gara. Bautista è salito in cattedra in controllo totale degli scambi e della partita, ha chiuso 6-1 con una risposta di rovescio vincente sul match point.