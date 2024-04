Wta Bogotà - Sara Errani esce con qualche rammarico in semifinale. Ruud eliminato

Ha lottato, come sempre, con tutta se stessa ma alla fine ha dovuto cedere alla giocatrice di casa. Sara Errani ha chiuso in semifinale la splendida avventura al Wta 250 di Bogotà, in cui ha raccolto un risultato molto positivo e importante.

La tennista italiana non ha sfruttato più di un vantaggio che si era costruita durante la partita contro Camila Osorio Serrano, soprattutto nel primo set, e può dunque avere un po' di rammarico per la finale mancata.

I punti conquistati però hanno consentito l'azzurra di salire in 101esima posizione nella classifica mondiale, proprio a ridosso della top 100 che potrà agguantare nei prossimi appuntamenti sulla terra rossa.

La bolognese è stata fantastica a inizio match, tenendo al servizio senza particolari problemi e strappando ben due break consecutivi. Dal 4-0, sono cominciati i primi problemi in battuta ma la 36enne ha cercato di tenere duro.

Sul 5-3 la colombiana ha chiuso a zero il suo turno di servizio, accorciando le distanze, e poi trovato il break della parità in uno dei momenti più cruciali del confronto. Le due si sono spinte al tie-break e Osorio, spinta anche dal pubblico di casa, ha ottenuto il parziale per 7-4.

Nel secondo Errani ha continuato a dare battaglia, seppur sia sempre stata costretta a rincorrere fin dal game di apertura. Sara ha recuperato per due volte il break di svantaggio, mentre non ha potuto nulla quando ha perso la battuta sul 4-4.

La colombiana è tornata avanti e ha sfruttato il successivo turno al servizio. Nell'atto conclusivo della competizione Osorio sfiderà la testa di serie numero 1 Bouzkova.

Sorpresa a Estoril

Non ci sarà l'attesa e più prevedibile finale fra Casper Ruud e Hubert Hurkacz all'Atp 250 di Estoril.

Mentre il polacco ha sconfitto Cristian Garin col punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, il norvegese ha rimediato una brutta battuta d'arresto per mano dello spagnolo Pedro Martinez. Sotto di un set (6-4), Ruud ha provato a rimontare ed è riuscito ad allungare la contesa al terzo parziale (6-4), ma ha poi dovuto cedere (6-4).