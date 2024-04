Wta Bogotà - Rimonta pazzesca di Sara Errani: è semifinale! Ruud avanti a Estoril

Una semifinale nel circuito maggiore mancava praticamente da sette anni, esattamente dal torneo di Tianjin nel 2017: in quell'occasione, nella quale partiva addirittura dalle qualificazioni, fu l'attuale numero due del mondo Aryna Sabalenka a interrompere la sua corsa.

Sara Errani è tornata a lasciare il segno nel tour: la tennista italiana è riuscita con una rimonta poderosa a superare i quarti di finale a Bogotà, battendo la rumena Irina Bara (178esima della classifica mondiale).

Sono servite 2 ore e 43 minuti all'azzurra per togliersi una soddisfazione meravigliosa nella competizione colombiana, in cui aveva già perso 5 volte in passato ai quarti. Una partita piena di alti e bassi, con entrambe che hanno dovuto lottare in ogni gioco e hanno spesso concesso la battuta all'avversaria.

La rumena è stata più cinica nel set inaugurale quando, sul 4-4, ha avuto l'opportunità di ottenere il break e servire per il set. Un piano portato a termine che ha complicato apparentemente la gara della bolognese, che ha continuato a dare battaglia in campo.

L'inizio del secondo parziale è caratterizzato da game lunghissimi e molto combattuti: Errani, sfruttando gli errori della rivale e una percentuale di punti con la prima in crescita, ha piazzato due break di fila dopo aver perso inizialmente il servizio, portandosi avanti 4-1.

L'italiana ha saputo conservare il vantaggio e chiudere 6-2 il set. Nel terzo decisivo è accaduto abbastanza di tutto: l'azzurra si è ritrovata sotto di un break sul 2-1 e sul 3-2, poi la definitiva svolta del match.

Sara ha recuperato nuovamente il break di svantaggio e da quel momento non ha più lasciato un game all'avversaria, approfittando di un calo da parte di Bara (chiuderà con 38 gratuiti in totale). 6-3 e tantissima gioia dopo il match point per il risultato raggiunto.

In semifinale affronterà la colombiana Camila Osorio o la seconda testa di serie del tabellone Tatjana Maria. Inoltre, per Errani si avvicina il ritorno in top 100: in questo momento, virtualmente, ha scalato 17 posizioni in graduatoria e si è piazzata proprio al 100esimo posto.

Into her first semifinal since Tianjin 2017 👐@SaraErrani rolls back the years with a come-from-behind win over Bara in Bogota! #CopaColsanitasZurich pic.twitter.com/wV26FyNuq7 — wta (@WTA) April 5, 2024

L'avventura di Casper Ruud nell'Atp 250 di Estoril continua davvero senza sosta.

Il norvegese ha demolito anche Marton Fucsovics ai quarti di finale, con un netto 6-3, 6-2, e ora sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez (ha eliminato il francese Richard Gasquet) in semifinale. Nell'altro match in programma sabato Hubert Hurkacz, il secondo principale favorito per la vittoria finale, se la vedrà con il cileno Cristian Garin.