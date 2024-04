Wta Charleston - Avanza Pegula. A Bogotà Sara Errani va a caccia della semifinale

Il Wta di Charleston si è allineato nella notte ai quarti di finale. Dopo una giornata di sofferenza per via della pioggia e con alcune giocatrici che sono dovute scendere in campo due volte il torneo ha recuperato il terreno perduto.

In uno dei match più attesi la recente campionessa del torneo di Miami Danielle Collins ha eliminato la testa di serie numero 2 del torneo la tunisina Ons Jabeur col punteggio di 6-3 1-6 6-3. Questo era un match ancora di sedicesimi di finale.

Collins che poi ha battuto anche Sloane Stephens. Per quel che riguarda gli ottavi di finale vittoria agevole per la numero 1 del tabellone Jessica Pegula che ha superato 6-2 6-2 Magda Linette e per la numero 4 Daria Kasatkina che ha avuto la meglio di Anhelina Kalinina col punteggio di 6-1 6-4.

Avanti anche Victoria Azarenka che ha superato Taylor Townsend 6-7 6-3 6-4. Eliminata invece Emma Navarro battuta da Jacqueline Cristian col punteggio di 6-3 5-7 6-1. Vittorie agevoli anche per Mertens su Svitolina e Sakkari su Sharma.

Ecco i quarti di finale del torneo Wta 500 di Charleston (terra verde all'aperto): Pegula-Azarenka; Kasatkina-Cristian; Kudermetova-Sakkari; Mertens-Collins.

Wta 250 Bogotà: questa sera Sara Errani a caccia della semifinale

Si gioca nel circuito Wta anche sulla terra battuta di Bogotà.

Si sono completate le partite di ottavi di finale con i successi di Maria Osorio e Tatjana Maria. Questa sera Sara Errani che ha battuto al turno precedente Sara Sorribes Tormo va a caccia della semifinale in Colombia in una partita possibile contro la rumena Irina Bara numero 178 del mondo.

Sara Errani è programmata come primo incontro sul campo centrale e giocherà questa sera a partire dalle 19. Ecco i quarti di finale del torneo Wta 250 di Bogotà:Bouzkova-Siegemund; Bucsa-Rakhimova; Bara-Errani; Osorio-Maria.

Atp 250 Houston: Luciano Darderi sfida Marcos Giron per un posto in semifinale

C'è un giocatore italiano che cerca l'accesso alla semifinale anche al torneo su terra battuta di Houston negli Stati Uniti. Dopo il successo sulla testa di serie numero 2 Francisco Cerundolo, Luciano Darderi affronta lo statunitense Marcos Giron per un posto in semifinale.

Negli altri incontri di ieri ha vinto Michael Mmoh su Max Purcell e Tomas Etcheverry su Daniel Galan. Successi anche di Tiafoe e Thompson. Luciano Darderi è programmato come terzo incontro sul campo Centrale e dovrebbe giocare attorno alle 22.30-23 orario italiano.

Ecco i quarti di finale del torneo Atp 250 di Houston: Shelton-Nakashima; Etcheverry-Mmoh; Thompson-Tiafoe; Giron-Darderi.