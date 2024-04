Ora è ufficiale: le Wta Finals si giocheranno in Arabia Saudita fino al 2026

La notizia era già nell'aria da diverse settimane ma in queste ore è stata comunicata l'ufficialità. Le Wta Finals sbarcheranno in Arabia Saudita: le prossime tre edizioni della kermesse, ovvero dal 2024 fino all'anno 2026, si terranno a Riad.

La Women's Tennis Association ha annunciato di aver trovato l'accordo con la Federtennis saudita, rendendo noto come per quanto riguarda questa stagione la manifestazione si disputerà dal 2 al 9 novembre. Il montepremi complessivo sarà da record: oltre 15 milioni di dollari, con un ulteriore incremento previsto nelle due successive annate.

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026.



The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals — wta (@WTA) April 4, 2024