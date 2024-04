Wta Charleston - Cocciaretto si arrende ad Azarenka. Kalinina batte Wozniacki

Il Day 3 dell’evento WTA 500 di Charleston ha dovuto fare i conti con le avverse condizioni climatiche e le partite in programma sono state rinviate di diverse ore. Per il secondo torneo consecutivo ci ha pensato Anhelina Kalinina a eliminare Caroline Wozniacki.

La giocatrice ucraina ha sconfitta l’ex numero uno del mondo sia al Miami Open che al torneo di Charleston. Se in Florida Kalinina ha dovuto lottare fino all’ultimo punto del terzo set, le cose sono andate diversamente al Credit One Charleston Open.

La 27enne di Nova Kakhovka si è infatti imposta con un netto 6-2, 6-3 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Wta Charleston - Cocciaretto si arrende nettamente ad Azarenka

Nel set che ha inaugurato la sfida con la danese, Kalinina ha lasciato solo tre punti per strada nei suoi turni di battuta e sorpreso due volte in risposta la rivale sull’1-1 e sul 4-2.

Wozniacki è partita male anche nella seconda frazione e non ha reagito in tempo, perché quando ha ottenuto il break aveva già ceduto in due circostanze la battuta. Non c’è stata assolutamente partita tra Victoria Azarenka ed Elisabetta Cocciaretto.

Il dispendio di energie adoperato per completare la significativa rimonta ai danni di Anna Bogdan all’esordio - match in cui ha avuto anche qualche problema fisico - le ha presentato un conto salato con la bielorussa.

Azarenka ha fatto il brutto e il cattivo tempo e inflitto un sonoro 6-1, 6-2 alla tennista di Ancona. Cocciaretto ha tenuto agevolmente il servizio in apertura, ma non ha più aggiornato il suo score nel primo parziale.

Il contro break ottenuto nel secondo set ha solo alimentato delle false speranze: Azarenka si è ripresa subito tutto con gli interessi collezionando cinque giochi di fila e chiudendo la disputa. Emma Navarro non poteva immaginare esordio migliore nel torneo di casa.

La testa di serie numero 10 ha travolto la connazionale Katie Volynets - brava a superare le qualificazioni e conquistare il main draw - con un pesante 6-1, 6-1. La lucky loser Astra Sharma ha sorpreso Lesia Tsurenko 6-4, 6-0; mentre Daria Kasatkina ha avuto bisogno del terzo e decisivo set per archiviare la pratica Ashlyn Krueger.