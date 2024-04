Wta Charleston – Grande rimonta di Cocciaretto. A Houston avanza Luciano Darderi

Italiani protagonisti sulla terra battuta negli Stati Uniti e in Colombia. A Houston successo in rimonta di Luciano Darderi che elimina il giocatore di casa Denis Kudla. A Charleston Elisabetta Cocciaretto rimonta la rumena Ana Bogdan e supera il primo turno.

A Bogotà da registrare la vittoria di Sara Errani.

Wta Charleston, splendida rimonta di Elisabetta Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto corona una rimonta strepitosa al torneo Wta 500 di Charleston superando la rumena Ana Bogdan 2-6 6-1 7-6 con un tie break del terzo set chiuso da un passante di dritto vincente che le ha dato il punto dell'8-6 definitivo.

Primo set di grande difficoltà per la giocatrice marchigiana che poi è salita enormemente di livello nel secondo parziale vinto 6-1. Cocciaretto è andata sotto di un break nel terzo set per ben due volte, ha avuto la forza e la capacità non lasciare andare l'incontro e di rimanere attaccata all'avversaria.

Succede di tutto nel tie-break: Cocciaretto si è portata sul 3-0, poi sotto 5-3, ha avuto un primo match point sul 6-5 e poi ha chiuso 8-6. Ora per Cocciaretto c'è un secondo turno difficile ma affascinante contro Victoria Azarenka.

Nel match più atteso di primo turno Danielle Collins reduce dal trionfo di Miami ha proseguito nella sua striscia vincente battendo Paula Badosa per 6-1 6-4 e ora sfiderà la testa di serie numero 2 Ons Jabeur che non sta esattamente vivendo il momento migliore della sua carriera.

A Bogotà nel torneo Wta 250 sempre su terra battuta successo per Sara Errani. L'esperta giocatrice romagnola ha eliminato in due set l'ucraina Yulia Starodubtseva col punteggio di 6-2 7-6. Prova di grande solidità per Errani che, sulla sua superficie preferita in carriera come consuetudine non ha mai mollato nessun punto.

Per la tennista italiana ora secondo turno contro la spagnola testa di serie numero 3 Sara Sorribes Tormo.

Atp Houston, successo in rimonta di Luciano Darderi che annulla tre match point

Ottime notizie anche da Houston. Luciano Darderi ha battuto a sua volta in rimonta l'americano Denis Kudla con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.

Darderi ha dovuto fronteggiare tre match point nel finale del secondo set sul 5-6 ma è riuscito ad annullarli tutti, ha trascinato il set al tie break per poi vincerlo sette punti a tre. Nel terzo set Darderi è volato 3-0 per poi chiudere 6-2.

Solita grinta da parte del campione del torneo Atp 250 di Cordoba che si è conquistato un secondo turno sulla terra rossa del Texas contro la testa di serie numero 2 Francisco Cerundolo.