Wta Charleston - Draw: Cocciaretto unica italiana al via. Errani e Stefanini a Bogotà

Testa di serie numero 1 è la giocatrice ceca Marie Bouzkova , testa di serie numero 2 la tedesca Tatjana Maria . Entrambe le giocatrici italiane si trovano nella parte bassa del tabellone. Sara Errani , reduce dalla semifinale in doppio a Miami ottenuta insieme a Jasmine Paolini, esordirà contro l'ucraina Yuliia Starodubtseva .

Questa settimana si gioca anche a Bogotà, torneo della categoria 250 . Sono due le italiane presenti al via di questo torneo in Colombia: Sara Errani e Lucrezia Stefanini .

La giocatrice italiana, unica azzurra al via, affronterà al primo turno la rumena Ana Bogdan per poi eventualmente giocare al secondo turno contro la bielorussa Victoria Azarenka . La giocatrice italiana si trova nella zona di tabellone presidiata dalla russa Ekaterina Alexandrova .

Testa di serie numero 1 è la giocatrice statunitense Jessica Pegula che dopo un bye al primo turno affronterà la vincente della sfida tra Cornet e Anisimova. Presente nel torneo in Carolina del Sud anche Elisabetta Cocciaretto .

C'è il Wta 500 di Charleston negli Stati Uniti e il Wta 250 di Bogotà in Colombia . Vediamo i tabelloni dei due tornei con, come sempre, un occhio particolarmente attento alle presenze italiane.

