Wta Miami - La favola di Collins trova il suo lieto fine in Florida: Rybakina ko

La favola di Danielle Collins ha trovato il suo lieto fine a Miami. La giocatrice americana ha vissuto un vero e proprio sogno nell'evento di casa regalandosi il titolo più importante in carriera in quella che sarà la sua ultima stagione nel circuito.

La nativa di St.Petersburg ha dovuto fare i conti con tanti e grossi problemi fisici e deciso di salutare il tennis al termine del 2024. Nel 2021, Collins si è sottoposta a una delicata operazione perché le è stata diagnosticata l’endometriosi, un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili che colpisce una donna su dieci.

Tornare a giocare ad alti livelli dopo tutto quello che ha attraversato non era per nulla scontato. Collins ha lottato come una vera leonessa e conquistato il primo WTA 1000 al Miami Open superando in finale con il punteggio di 7-5, 6-3 Elena Rybakina.

Wta Miami - La favola di Collins trovato il suo lieto fine in Florida: Rybakina ko in finale

Collins è la giocatrice con il ranking più basso a imporsi a Miami, la terza a vincere il primo 1000 dopo aver compiuto 30 anni: le altre due atlete sono Camila Giorgi( Montreal 2021) e Maria Sakkari( Guadalajara 2023) .

A partire meglio nonostante la chance offerta alla rivale nel secondo game ci ha pensato Rybakina. La kazaka si è salvata con uno straordinario rovescio lungolinea e iniziato a comandare gli scambi. Collins ha fatto di tutto per non perdere il servizio e gli sforzi sono stati decisamente premiati: l'americana ha cancellato quattro palle break - tre grazie al servizio - sul 3-3 e rispedito il messaggio alla mittente anche sul 5-5.

Le numerose opportunità sprecate hanno forse influenzato Rybakina che, a un passo dal tie-break, ha ceduto sul terzo set point concesso a Collins commettendo un brutto errore con il rovescio. I giochi di fila collezionati da Collins sono diventati presto quattro in apertura di secondo set: la statunitense ha trovato una eccezionale risposta con il rovescio e chiuso con il dritto nella parte opposta del campo.

La reazione d'orgoglio della 24enne ha portato all'immediato contro break, ma come accaduto nella frazione inaugurale Rybakina non ha converitito le sue palle break. Un'altra grande risposta ha consegnato a Collins l'occasione di chiudere al servizio. Occasione che ha trasformato in realtà con una grinta esplosiva e annullando due pericolose palle del 5-4.