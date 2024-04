La delusione di Naomi Osaka: "Devastata dalla sconfitta a Miami"

Frustrata ma felice. Dopo la maternità e la lunga assenza dal circuito Naomi Osaka sta provando lentamente a recuperare uno stato di forma adeguato a poter competere ad alti livelli. Un percorso che non può che essere lento e progressivo, ma la tennista giapponese ha già dato buoni segnali nelle prime apparizioni stagionali.

Qualche buona prestazione nelle sue uscite sul cemento, intervallata a prove opache. Le ultime indicazioni positive sono arrivate al Master 1000 di Miami, torneo in cui l’ex numero uno aveva raggiunto la finale nel 2022.

Due buone vittorie contro Elisabetta Cocciaretto e soprattutto sulla testa di serie numero 15 Elina Svitolina, prima della seconda sconfitta stagionale contro la francese Caroline Garcia al terzo turno. In un recente post sui propri canali social, la tennista nipponica ha espresso la propria delusione per l’eliminazione, commentando il suo percorso e analizzando i lati positivi della campagna statunitense.

Le parole su X di Naomi Osaka

La 26enne, quattro volte campionessa slam, ha scritto un messaggio di ringraziamento per il calore dimostratole dal pubblico americano. “Onestamente sono davvero devastata per aver perso, ma estremamente grata e riconoscente per il sostegno, è stato così divertente giocare di nuovo in un'atmosfera come questa.

Non vedo l'ora di vedere fin dove posso arrivare e dove mi porterà la vita. Credo che il mio secondo match sia stato sicuramente il migliore che abbia giocato finora e spero di poter giocare molte altre partite come quella in futuro” ha commentato Osaka, che ha poi aggiunto: “Ora sto giocando sulla terra battuta ed è diverso ma divertente.

Vediamo cosa succederà”.

La giapponese, che ha iniziato la stagione senza classifica, ha un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte quest’anno.

Il suo miglior risultato è stato il quarto di finale raggiunto al Qatar Open. Adesso arriva il momento di spostarsi sulla terra europea, una superficie non del tutto congeniale per la tennista del Sol Levante, ma un’occasione per ritrovare la forma e la fiducia dei tempi migliori.