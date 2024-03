Wta Miami: sfida Rybakina-Collins per il titolo. Errani-Paolini puntano alla finale

© Al Bello/Getty Images

Elena Rybakina ha battuto Victoria Azarenka e ha centrato la sua seconda finale di fila a Miami e la quarta in questo inizio 2024. La testa di serie numero 4 ha avuto la meglio sulla giocatrice bielorussa superata dopo una lunga battaglia col punteggio di 6-4 0-6 7-6 vincendo il tie break finale per sette punti a due.

Rybakina affronterà nella finale di sabato l'americana Danielle Collins, giocatrice non testa di serie che ha eliminato la russa Ekaterina Alexandrova. Rybakina nel primo set ha strappato per prima il servizio all'avversaria portandosi in vantaggio per 4-3.

Vantaggio che Azarenka non è più riuscita a recuperare. Dopo aver chiuso il primo set per 6-4 black out totale per Rybakina che ha perso sette giochi di fila. Secondo set dominato 6-0 da Azarenka che è andata anche sopra 1-0 nel terzo.

Qui Rybakina ha interrotto la serie consecutiva di sette game dell'avversaria mantenendo il servizio e portandosi sull'1-1. La giocatrice kazaka è andata avanti di un break nel terzo set e ha servito per il match sul 5-4.

Azarenka ha rifiutato in modo deciso la sconfitta e da grande lottatrice, ha ottenuto il controbreak e si è portata 5-5. L'epilogo è stato al tie break e qui Rybakina ha messo in campo quel qualcosa di più necessario per vincere la partita.

3-0 immediato e poi chiusura per 7-2 dopo 2 ore e mezza di gioco.

Nella seconda semifinale del Wta di Miami vittoria della statunitense Danielle Collins

Nella seconda semifinale erano opposte la russa Ekaterina Alexandrova e la statunitense Danielle Collins.

Ha vinto nettamente Danielle Collins col punteggio di 6-3 6-2. La giocatrice americana, classe 1993, ha centrato in questo mondo la prima finale di un Wta 1000 della sua carriera. In un'ora e 15 minuti termina così lo splendido cammino di Alexandrova che aveva eliminato la numero 1 del mondo Iga Swiatek e Jessica Pegula.

Collins arriva in finale con il ranking di numero 53 del mondo. Intanto nella sessione serale di oggi saranno impegnate anche Sara Errani e Jasmine Paolini che cercheranno di qualificarsi per la finale del doppio femminile.

Saranno in campo dopo la seconda semifinale maschile attorno alle 1.30 contro la coppia statunitense formata da Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.