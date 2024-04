Simona Halep punta alle Olimpiadi a Parigi: una 'scorciatoia' può aiutarla

Giocare le Olimpiadi è il sogno di qualsiasi atleta, tennisti compresi. Farlo poi, dopo la sospensione per doping imposta dall'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis, sarebbe una soddisfazione incredibile per Simona Halep.

L'ex numero uno WTA ha ricevuto una squalifica di quattro anni dopo essere risultata positiva a una delle sostanze proibite dal regolamento: il Roxadustat. Halep non ha mai cambiato la sua versione e, alla fine, il TAS ha espresso un giudizio diverso da quello dell'ITIA e del tribunale indipendente istituto da Sport Risoluziones approvando il suo ricordo e accogliendo la tesi secondo cui si sia trattato di una contaminazione non intenzionale.

Una decisione che restituisce alla campionessa rumena la gioia di poter tornare a fare quello che più ama, giocare a tennis. Il suo ritorno in campo è avvenuto poco dopo, a Miami, dove però Simona è stata sconfitta al primo turno da Paula Badosa.

Dietro questo match perso però c’è stato anche un piccolo infortunio alla spalla, che le farà probabilmente saltare partita della Romania contro l'Ucraina il 12-13 aprile alla Billie Jean King Cup.

"Una speranza per Halep"

Un forfait doloroso per la due volte campionessa slam, che avrebbe così guadagnato punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. In un'intervista rilasciata a iAMsport.ro, George Cosa, presidente della Federazione tennistica rumena ha acceso una speranza nella sua connazionale, in merito ad una sua eventuale partecipazione con la propria nazionale alle Olimpiadi: “Abbiamo anche avviato i passi, con la federazione, con il Comitato Olimpico, con tutti.

Simona può utilizzare questo metodo. Considerando che gioca anche a Parigi, che è stata numero uno del mondo, che ha vinto un torneo del Grande Slam a Parigi e che ha vissuto una situazione del genere, sicuramente può farcela", riferendosi al fatto che alle Olimpiadi ci saranno 59 sportive accettate direttamente e altre 5 che potrebbero beneficiare di inviti.

Halep è una delle atlete papabili ad ottenere tale riconoscimento: “Se mi dicessero: no, solo classifica, partecipazioni alla Billie Jean King Cup e basta, sarebbe una cosa sola. Ma il fatto che ci sia questa scappatoia... stiamo facendo tutto il possibile per Simona", ha poi concluso.