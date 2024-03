Wta Miami: Alexandrova sorprende Swiatek, fuori anche Gauff. Avanza Rybakina

© Megan Briggs-Getty Images

Il torneo femminile Wta 1000 di Miami aveva in programma tutti gli ottavi di finale del tabellone femminile. Non sono mancate le sorprese: su tutte le eliminazioni della testa di serie numero 1 Iga Swiatek e della giocatrice americana testa di serie numero 3 Coco Gauff.

Avanzano senza problemi Rybakina, Azarenka e Sakkari addirittura senza giocare per il ritiro di Kalinskaya. Si è iniziato con l'uscita di scena di Gauff: la francese Garcia si è qualificata per la prima volta nella sua carriera nei quarti di finale di Miami vincendo con il punteggio di 6-3 1-6 6-2.

Garcia si è dimostrata più continua in una partita che ha visto molti alti e bassi ma con la francese che ha chiuso agevolmente il terzo set. Per Garcia ora nei quarti di finale c'è la sfida contro Danielle Collins.

La giocatrice statunitense ha avuto la meglio di Sorana Cirstea in due set 6-3 6-2. La sorpresa più grande è arrivata in sessione notturna. La numero 16 Ekaterina Alexandrova ha posto fine alla corsa di Iga Swiatek al Sunshine Double dopo il successo della polacca a Indian Wells, Alexandrova ha sconfitto la numero 1 del mondo 6-4, 6-2 negli ottavi di finale.

Si tratta della prima vittoria in carriera di Alexandrova su una numero 1 del mondo in carica. Alexandrova affronterà la statunitense Jessica Pegula, che ha battuto 7-6, 6-3 la connazionale Emma Navarro che aveva sconfitto nel corso del torneo Jasmine Paolini.

Wta 1000 di Miami: ecco i due quarti di finale femminili della parte bassa che si giocheranno già oggi

Un ottavo di finale in realtà non si è nemmeno giocato con la greca Sakkari che si è qualificata per il ritiro di Kalinskaya a causa di un problema alla coscia destra che ha costretto la giocatrice russa al forfait prima dell'inizio del match.

Sakkari sfiderà nei quarti di finale la giocatrice kazaka Rybakina che ha regolato con il punteggio di 6-3 7-5 la statunitense Keys. Azarenka-Putinseva è invece il quarto di finale della zona più bassa del tabellone, quella in cui è uscita di scena la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka.

Azarenka dopo un primo set lottato ha dominato la resistenza della giocatrice britannica Boulter. 7-5 6-1 il punteggio per la tennista bielorussa. Infine vittoria della giocatrice kazaka Putinseva con il punteggio di 6-4 7-6 all'ucraina Kalinina. I due quarti della parte bassa del tabellone si giocano già nella giornata di oggi martedì 26 marzo.