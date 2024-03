Wta Miami: Simona Halep, il "giorno speciale" e i messaggi a Wozniacki e Mouratoglou

© Megan Briggs-Getty Images

Simona Halep dopo un anno e mezzo di stop ha fatto il suo ritorno in campo. Nel primo turno del Wta di Miami in tabellone con una wild card è stata sconfitta in tre set da Paula Badosa ma non c'è amarezza nelle sue parole.

C'è soprattutto felicità per questo primo torneo a poche settimane di distanza dalla decisione del Tribunale Internazionale dello Sport di Losanna che ha ribaltato la sentenza di primo grado che prevedeva una sospensione di quattro anni a causa della positività a una sostanza proibita (Roxadustat) in un controllo sostenuto nell’estate del 2022.

Annullata perché è stata accolta la tesi di contaminazione accidentale. E le parole di Halep a Miami dopo la sconfitta con Badosa sono improntate alla serenità: "Il ritorno in campo è stato davvero bello.

Ho avuto emozioni positive. Vedere il pubblico che mi sosteneva in quel modo mi ha dato molta energia. Il mio livello di tennis è stato piuttosto buono. Inaspettato, credo. Sono contenta della mia partita. Questo giorno lo classificherei come un giorno speciale".

"Sinceramente, considerando il periodo che ho avuto questa giornata rimarrà un ricordo speciale per me. Ho ottenuto molti risultati in passato, grandi risultati. Ma qui è qualcosa di più del tennis, è qualcosa di personale".

Simona Halep e i messaggi rivolti a Caroline Wozniacki e Patrick Mouratoglou

Si torna durante la conferenza stampa sulla squalifica che sarebbe stata di 4 anni con la sospensione che è stata ridotta a nove mesi e avendone già scontati 17, Halep ha ricevuto il via libera.

"Quattro anni sono tanti. Io sono non più così giovane. Quattro anni sarebbero stati probabilmente la fine della carriera. Ma non è successo, quindi sono felice di essere qui oggi”. Le vengono riferite le parole di Caroline Wozniacki che ha detto "Non credo che un’atleta al rientro dopo una sospensione per doping dovrebbe beneficiare di una wild card".

"Perché ha detto questo? - si è chiesta Halep -. Non ho fatto nulla di male. Non mi sono dopata, non ho barato e la sentenza prova che la positività è dovuta a una contaminazione”. "I miei genitori mi hanno sempre insegnato che prima o poi il bene prevale.

Fin dal primo giorno ho creduto al cento per cento nella giustizia, sperando che la verità sarebbe venuta a galla. Sapevo di essere pulita e non ho fatto nulla di male". Le è stato chiesto anche come sia il rapporto attuale con l'ex coach Patrick Mouratoglou all'epoca allenatore della rumena che si si è poi assunto la responsabilità di quella situazione.

Halep non ha voluto riaprire la questione: "Ci siamo visti l'altro giorno – ha detto la rumena - e l'ho salutato, gli ho fatto l'in bocca al lupo per il lavoro che sta facendo con Rune. Quella storia è finita ormai.

Io in realtà saluto tutti qui, non ho nessun tipo di odio dentro di me ed è una cosa positiva".