© Michael Reaves/Getty Images

Niente da fare per Venus Williams, che ha dato tutto quello che aveva nel secondo set per provare a rientrare in partita. L'americana, in campo grazie a una wild card, ha commesso molti errori nel parziale che ha aperto la sfida con Diana Shnaider ma trovato il modo di reagire combattendo ad armi pari.

Gli sforzi profusi, però, non sono bastati perché la giocatrice russa - alla lunga - ha guadagnato il nuovo vantaggio e chiuso con un doppio 6-3. È iniziato bene il cammino di Caroline Wozniacki: la danese ha rifilato un sonoro 6-1, 6-4 a Clara Burel.

Wta Miami - Halep torna dopo 18 mesi e si arrende a Badosa. Eliminata Bronzetti

Esce subito di scena Lucia Bronzetti, eliminata dalla qualificata Taylor Townsend con il punteggio di 6-3, 3-6, 4-6. Avanti di un set e di un break, l'azzurra ha improvvisamente smarrito la strada cedendo la battuta due volte consecutive dal 2-0: nel primo caso ha fallito un passante non impossibile; nel secondo, invece, ha colpito un doloroso doppio fallo.

Tutti elementi che hanno caricato la statunitense, brava ad agguantare la terza frazione di gioco. Townsend si è rivelata impeccabile al servizio - non ha più concesso chance a Bronzetti - e ha siglato il break del ko sul 2-2 con un discreto dritto.

Il lungo periodo di inattività e la squalifica per una positività contro cui ha sempre manifestato la sua innocenza; il senso di rivalsa e la voglia di rimettersi in gioco subito dopo aver vinto il ricorso al TAS.

Sono tanti i pensieri che avranno invaso la mente di Simona Halep, tornata in campo a più di 18 mesi dall'ultima volta. La rumena non ha mai mollato, ma si è comunque arresa con il punteggio di 6-1, 4-6, 3-6 a Paula Badosa.

Halep ha trasformato tutta la sua rabbia in vincenti e punti di forza nel primo set, che ha dominato senza patemi. Un eccezionale rovescio incrociato le ha consentito di brekkare subito Badosa; il dritto spedito oltre la linea di fondo dalla spagnola di raddoppiare.

A cambiare il volto del secondo parziale - forse della partita - è stato il dritto sbagliato da Halep sulla palla break sprecata in apertura. Badosa ha avvertito il momento e confezionato una preziosa risposta sull'1-1.

L'ex numero uno non è riuscita a ridurre il gap. Nel terzo set, Halep ha richiesto l'intervento della fisioterapista per un problema al braccio destro ed è apparsa visibilmente in difficoltà al servizio.

Il contro break effettuato nel quarto game ha solo rinviato il verdetto: Badosa ha infatti lanciato un chiaro messaggio nel gioco successivo con un break a zero. Andrea Vavassori ha conquistato per la prima volta in carriera il main draw del Masters 1000 di Miami.

Il piemontese si è imposto ancora al tie-break del set decisivo battendo, nel secondo turno del torneo di qualificazioni, Valentin Vacherot.