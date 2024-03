Wta Miami - Aryna Sabalenka verso la partecipazione al torneo: le ultime

© Clive Brunskill/Getty Images

Aryna Sabalenka avrebbe preso la decisione di scendere comunque in campo e disputare il Wta 1000 di Miami. Questa è l'indiscrezione delle ultime ore lanciata da Tennis Channel, che ha reso noto come la bielorussa stia pensando di giocare senza però effettuare interviste e conferenze stampa prima e dopo i match.

Una scelta coraggiosa della 25enne di Minsk dopo il grave lutto confermato purtroppo nella mattinata di giovedì relativo alla morte del suo fidanzato Konstantin Koltson. L'atleta ha ancora due giorni per potersi nel caso ritirare dalla manifestazione, considerando che il suo esordio è in programma venerdì o sabato.

🗣️ Tennis Channel US says that Sabalenka will play Miami, but won’t do press after the matches. Can’t even imagine her situation… — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 19, 2024

I rumors sembrano essere confermati da un particolare aspetto: nonostante il momento difficilissimo che sta vivendo insieme ai suoi familiari, la numero due del mondo si è allenata in Florida e non ha dunque cancellato la sessione di allenamento prevista.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 19, 2024