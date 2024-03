Simona Halep, spunta un particolare retroscena sulla wild card a Miami: i dettagli

© Clive Brunskill/Getty Images

Il suo ultimo match è datato 29 agosto 2022 agli Us Open ma, dopo una lunga attesa, potrà finalmente tornare a giocare. Simona Halep è pronta a scendere in campo per prendere parte al primo torneo ufficiale a seguito del lungo processo che l'ha coinvolta per l'accusa di doping.

Una bella soddisfazione per la rumena, che non ha mollato durante le fasi giudiziarie e alla fine ha vinto e ottenuto un sconto di pena tale da consentirle di rientrare subito nel circuito Wta. La 32enne di Costanza non ha perso tempo e ha trovato nel Miami Open l'opportunità di debuttare in questa stagione 2024 tramite una wild card.

Il sorteggio del tabellone principale si è già tenuto e la due volte vincitrice Slam ha scoperto che affronterà al primo turno la spagnola Paula Badosa. Un incontro interessante e attesissimo dai fan: la vincente dovrà peraltro incrociarsi con la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka.

Prove subito importanti per Halep, che si misurerà immediatamente con le migliori atlete del mondo.

Il retroscena sulla wild card

Secondo quanto emerso e riportato da tennis.com, c'è stato un referente particolare che ha aiutato Simona a ricevere l'invito a giocare da parte del torneo.

Infatti, sembrerebbe essere stato l'australiano Darren Cahill (attuale coach di Jannik Sinner ma ex allenatore anche della rumena, proprio negli anni in cui ha raggiunto il numero uno del mondo) ad aver parlato e con il direttore del Miami Open James Blake, convincendolo in un certo senso a decidere per affidare una delle wild card alla classe 1991.

Il 58enne di Adelaide gli avrebbe confermato come Halep fosse in buone condizioni fisiche, nonostante la temporanea sospensione che l'ha privata di giocare competizioni agonistiche, e si fosse continuata ad allenare in questi mesi.