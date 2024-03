Wta Miami - Draw: Simona Halep torna in campo. Cinque italiane ai nastri di partenza

© Julian Finney/Getty Images

Nemmeno il tempo di trionfare al BNP Paribas Open che Iga Swiatek dovrà già pensare al WTA 1000 di Miami, torneo che ha saltato lo scorso anno a causa di un infortunio alle costole. L’obiettivo della polacca è quello di aumentare il vantaggio in classifica in vista della stagione sulla terra battuta, dove difenderà tanti punti.

La prima avversaria di Swiatek potrebbe essere una delle cinque italiane presenti nel main draw. Camila Giorgi proverà a regalarsi una sfida con la regina del Tour WTA: per farlo dovrà battere la concorrenza di Magdalena Frech.

Sorteggiata nella parte alta anche Jasmine Paolini - nello stesso quarto di finale di Swiatek - reduce dalla sconfitta contro Anastasia Potapova in California.

L’azzurra attende Sofia Kenin o una qualificata al secondo turno. In caso di vittoria, al terzo turno dovrebbe trovare Emma Navarro. Martina Trevisan proverà a ostacolare l’ascesa dell’americana esordendo con una tennista proveniente dalle qualificazioni.

Le due maggiori indiziate per spingersi agli ottavi nel lato di Paolini sono Jessica Pegula e Leylah Fernandez. Non è andata bene a Elisabetta Cocciaretto: la 23enne di Ancona affronterà subito Naomi Osaka in un match con vista su Elina Svitolina.

Chiudono il quadro delle teste di serie Coco Gauff, Marta Kostyuk, Caroline Garcia, Daria Kasatkina, Sorana Cirstea, Potapova e Ons Jabeur. Nella parte basse del main draw tutti gli occhi saranno puntati su Simona Halep. La rumena ha vinto il ricorso presentato al Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna e la sua squalifica per la positività al Roxadustat è stata ridotta da 4 anni a 9 mesi.

Il TAS ha accettato la tesi portata avanti da Halep sulla contaminazione degli integratori alimentari assunti. Per lei ci sarà un grande match con Paula Badosa e la possibilità di misurarsi con Aryna Sabalenka al secondo turno.

La bielorussa sarà chiamata a riscattare le ultime deludenti prestazioni: sulla sua strada figurano anche Anhelina Kalinina, Liudmila Samsonova, Beatriz Haddad Maia e Qinwen Zheng. L’ipotetica semifinale porta Sabalenka vicina a Elena Rybakina.

La kazaka - finalista a Miami nel 2023 - rivedrà il campo dopo il ritiro a Indian Wells. Lucia Bronzetti se la vedrà con una qualificata ed è stata sorteggiata nei pressi di Elise Mertens e Rybakina.

