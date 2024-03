© Michael Owens/Getty Images

Come accaduto nel 2022, Iga Swiatek ha conquistato il WTA 1000 battendo nettamente all'ultimo atto del torneo Maria Sakkari. Le cose non sono andate così diversamente dalla precedente finale disputata a Indian Wells, perché la numero uno ha imposto subito il suo ritmo agli scambi e sconfitto la tennista greca con il punteggio di 6-4, 6-0 in poco più di un'ora.

Swiatek ha raggiunto una incredibile percentuale di vittorie al BNP Paribas Open superando Steffi Graf( 89,5% ) e portandosi a quota 90% : nessuna giocatrice ha fatto meglio di lei in California.

Wta Indian Wells - Iga Swiatek supera Sakkari e conquista l'ottavo 1000 in carriera

Per Swiatek si tratta del 19esimo titolo in carriera, il secondo in stagione dopo quello sollevato al cielo a Doha lo scorso febbraio.

Il match è iniziato benissimo per la polacca, che ha beneficiato del dritto spedito oltre la linea di fondo in uscita dal servizio da Sakkari sulla prima palla break di giornata. Swiatek si è portata rapidamente sul 3-1, ma la greca ha reagito alla grande mostrando una forma fisica invidiabile e trovando profondità.

Forse sorpresa dal rendimento dell'avversaria, la nativa di Varsavia ha perso per qualche istante il filo logico dell'incontro e ceduto la battuta nel quinto gioco commettendo un brutto errore con il dritto. A ristabilire le gerarchie ci ha pensato il decimo game, quando Swiatek ha giocato in maniera magistrale il terzo set point: uno splendido rovescio le ha permesso di aprirsi il campo e chiudere con il successivo dritto.

Nel secondo parziale non c'è stata più partita. La polacca ha preso il largo facendo il brutto e il cattivo tempo e collezionato otto game di fila. Sakkari non ha più aggiornato il suo score subendo un pesante bagel.