Wta Indian Wells: finale tra Iga Swiatek e Maria Sakkari. Fuori Kostyuk e Gauff

Sarà tra Iga Swiatek e Maria Sakkari la finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells. La prima semifinale di fatto non ha avuto storia, troppo superiore in questa serata la numero 1 del mondo Iga Swiatek per una Marta Kostuyk che è uscita dal campo con un pesantissimo 6-2 6-1.



L'ultima testa di serie numero 1 a vincere il titolo è stata Victoria Azarenka nel 2012.

La partita è durata un'ora e nove minuti e non è mai stata di fatto in discussione. Kostyuk ha anche ricevuto un intervento medico nel secondo set, per un problema ad un piede.

Ma un paio di dati descrivono alla perfezione la partita: Swiatek non ha concesso nessuna palla break durante la partita e ha perso solo 10 punti al servizio.

Nella seconda semifinale Coco Gauff battuta da Maria Sakkari

La seconda semifinale del WTA 1000 di Indian Wells vedeva opposte la statunitense Coco Gauff e la giocatrice greca Maria Sakkari.

Ha vinto Maria Sakkari che si è qualificata per la sua seconda finale del BNP Paribas Open dopo aver vinto col punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Quella tra Swiatek e Sakkari sarà la replica della finale del 2022 vinta nettamente dalla giocatrice polacca.

Un avvio di primo set giocato di fatto punto a punto fino al 4-3 per la giocatrice campionessa degli scorsi Us Open. Qui c'è stata, sul 40-30 al servizio per la giocatrice greca, un'interruzione del gioco per pioggia con le due giocatrici che sono state fatte rientrare brevemente negli spogliatoi.

Alla ripresa del gioco Sakkari ha vinto 6-4 il primo set. Nel secondo parziale Sakkari si è portata 5-2 con un doppio break, ma Gauff è tornata nel set. L'americana ha vinto quattro game consecutivi e ha salvato tre match point prima di conquistare il tie break e portare la partita al set decisivo. Sakkari nel terzo set però non si è scomposta, è volata 4-1 e ha chiuso 6-2.