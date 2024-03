Wta Indian Wells - Wozniacki costretta a ritirarsi: Swiatek sfiderà Kostyuk in semi

© Clive Brunskill/Getty Images

Il match tra Iga Swiatek e Caroline Wozniacki, per tanti e diversi motivi, avrebbe potuto regalare molte emozioni agli appassionati di tennis. E, invece, la danese è stata costretta a ritirarsi all'inizio del secondo set per il problema al piede che le ha già causato più di un grattacapo durante la sua permanenza in California.

Ad accedere alle semifinali del WTA 1000 di Indian Wells sarà quindi la numero uno WTA, che a differenza di molte altre colleghe ha raggiunto una continuità tale da farle guadagnare sempre più punti nel ranking.

Wta Indian Wells - Wozniacki costretta a ritirarsi: Swiatek in semi

Wozniacki, in realtà, ha iniziato la partita senza pensare al dolore e sfruttato alcune incertezze mostrate da Swiatek - nello specifico un brutto rovescio - con successo nel quarto game.

Avanti 4-2, la 33enne non ha trasformato una palla del 5-2 e ha rimesso in corsa la polacca con un gratuito evitabile. Swiatek ha prima pareggiato i conti e poi trovato la stoccata vincente chiudendo uno scambio infinito con il dritto.

Dopo aver ceduto la battuta in apertura di secondo set, Wozniacki ha stretto la mano all'avversaria e alzato bandiera bianca. La semifinale delle parte alta del main draw vedrà opposta quindi Swiatek a Marta Kostyuk.

L'ucraina ha rifilato un sonoro 6-0, 7-5 ad Anastasia Potapova. Primo parziale senza storia e secondo ricco di tensione da parte di entrambe le giocatrici. Kostyuk ha rischiato di gettare tutto alle ortiche e ha perso in tre occasioni il break di vantaggio.

Sul 5-6, Potapova si è arreso ancora una volta al servizio e finito per perdere l'incontro. Vola al penultimo atto del BNP Paribas, nonostante la prestazione tutt'altro che convincente, Coco Gauff. L'americana ha faticato tantissimo contro Yue Yuan, ma si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-3.

Nella prima frazione di gioco, Gauff ha commesso un cospicuo numero di errori e fallito il tentativo di portarsi sull'1-0 al servizio nel nono game. La cinese non ne ha approfittato e pochi minuti più tardi lasciato campo a Gauff.

La campionessa in carica degli US Open ha rimediato a una pericolosa falsa partenza nel secondo set e dall'1-3 raccolto ben cinque giochi consecutivi. A contendersi la finale con Gauff ci sarà Maria Sakkari. La greca ha un unico obiettivo: provare a ritrovarsi. Sakkari ha sconfitto in rimonta 5-7, 6-2, 6-4 in quasi tre ore di gioco Emma Navarro.