Wta Indian Wells - Finisce il sogno di Paolini. Ecco chi attende Sinner ai quarti

© Michael Owens/Getty Images

L'avventura di Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Indian Wells si è conclusa agli ottavi di finale. Un risultato comunque positivo ottenuto dalla giocatrice italiana, che ha saputo dare seguito alla splendida affermazione di Dubai.

La 28enne, dopo una lotta di quasi due ore, si è dovuta alla fine arrendere alla russa Anastasija Potapova per 7-5, 0-6, 6-3. Nonostante un bagel rifilato all'avversaria, l'azzurra ha perso alla lunga la sfida e l'opportunità di sopravanzare Beatriz Haddad Maia nella classifica mondiale (avrebbe migliorato ulteriormente il best ranking al numero 13).

Nel primo set la toscana avrà qualche rammarico, soprattutto quando si è ritrovata a servire avanti 5-4. Ai vantaggi Paolini non è riuscita nuovamente a tenere la battuta e ha ceduto il parziale. Nel secondo è stata feroce la reazione di Jasmine, che non ha concesso neppure un game alla russa.

Potapova è però tornata mentalmente in partita e, grazie a un break nel terzo gioco, ha indirizzato il set e conquistato il pass dei quarti. Restano comunque due le vittorie blindate dall'italiana in questo torneo, che ha confermato sostanzialmente i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Tsitsipas out, ecco chi attende Sinner agli ottavi

Stefanos Tsitsipas non ha sfruttato a pieno lo spiraglio di tabellone a disposizione per approdare almeno ai quarti di finale in California. Il greco non è riuscito a riprendersi da un momento ancora negativo e ha dovuto alzare bandiera bianca agli ottavi.

La testa di serie numero 32 Jiri Lehecka si è imposto nel match che ha aperto il programma sul campo 2 col netto punteggio di 6-2, 6-4. Il ceco ora attende nel prossimo round l'italiano Jannik Sinner, che prima ha una sfida tutt'altro che semplice con il giocatore di casa Ben Shelton.