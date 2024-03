© Clive Brunskill/Getty Images

La prestazione di Aryna Sabalenka contro Emma Raducanu al WTA 1000 di Indian Wells rappresenta un'altra chiara prova del percorso di maturità che sta cercando di completare la due volte campionessa degli Australian Open.

La giocatrice bielorussa ha bisogno di trovare più continuità per provare a riprendersi la vetta del ranking e, soprattutto, di mantenere la calma nei momenti importanti. Nella sfida contro la britannica, Sabalenka ha applicato alla grande questo principio e stretto i denti quando è stata costretta a fronteggiare situazioni complicate.

Wta Indian Wells - Sabalenka non sbaglia contro Raducanu. Mertens batte Osaka

Avanti di un break, Sabalenka ha sprecato due set point sul 5-2 e si è ritrovata improvvisamente sotto 0-40 nell'istante in cui ha servito per il primo parziale.

La nativa di Minsk non si è lasciata condizionare dal punteggio e ha risalito la china annullando in tutto quattro palle del contro break. Qualcosa di molto simile è avvenuto nella seconda frazione di gioco, che ha messo ancora a dura prova i nervi di Sabalenka.

Dopo aver vanificato il vantaggio, la bielorussa ha rischiato di essere superata e si è salvata nell'ottavo game. Nemmeno il break siglato sul 5-5 ha chiuso i conti, perché Raducanu si è procurata due chance per agguantare il tie-break.

Sabalenka ha attraversato la stessa strada del primo scrivendo la parola fine con un importante 6-3, 7-5. La sua prossima rivale porta il nome e il cognome di Emma Navarro. La tennista di casa ha sorpreso Elina Svitolina 6-1, 4-6, 6-3.

Sarà Elise Mertens a sfidare Coco Gauff - giustiziera di Lucia Bronzetti - agli ottavi di finale. La belga si è spinta per la prima volta così lontana a Indian Wells battendo 7-5, 6-4 Naomi Osaka. La giapponese ha commesso troppi errori e ha potuto fare partita pari più per demeriti di Mertens che per meriti propri.

La 28enne ha mascherato male la tensione, ma è comunque riuscita a cavarsela. I due break dispersi in pochi minuti non le hanno impedito di vincere il primo set; così come nel secondo le tre palle break offerte a Osaka sul 5-4 non hanno cambiato il risultato.

L'ex numero uno WTA - in quest'ultimo caso - ha colpito due gravi gratuiti in lunghezza. Maria Sakkari ha portato a casa uno dei match più interessanti di giornata battendo Caroline Garcia 6-3, 6-4 e raggiungendo agli ottavi Diane Parry.