Iga Swiatek dopo la vittoria: "Ho avuto pensieri negativi ma..."

© Clive Brunskill/Getty Images

La numero uno al mondo Iga Swiatek ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale ad Indian Wells, sconfitta regolando la sua avversaria Noskova con il risultato di 6-4;6-0. Primo set abbastanza lottato e la polacca sotto 4 a 2, poi dieci game consecutivi e la vittoria con Iga che affronterà la kazaka Putintseva al prossimo turno.

Nella consueta conferenza stampa post match la numero uno ha parlato così: "È vero, ho pensato anche agli Australian Open (Iga ha perso proprio contro la Noskova) e alla sconfitta subita, io e il mio staff ci siamo concentrati su ciò che non andava e abbiamo lavorato bene.

Onestamente la cosa principale era lavorare su di me e non pensare agli errori di quella partita. Il mio coach ha analizzato quel match e ha valutato le tattiche giuste, in generale non penso che quella sfida mi ha influenzato negativamente, ho solo pensato a giocare meglio e non commettere gli stessi errori.

Il break subito nel primo set? Non era certamente comodo, ho cominciato male e ho fatto errori all'inizio, ho provato a chiudere subito gli scambi ma alla fine sapevo che dovevo essere solo costante a scambiare e fare meno errori, alla fine è andata così".

La Noskova ha avuto tre palle per il doppio break, ma la polacca è riuscita ad annullarle e da lì è cambiato tutto: "Ho avuto qualche pensiero negativo, ma sapevo che avrei avuto le mie occasioni. Ero consapevole di avere l'esperienza adatta per superare i momenti negativi, e così il mio gioco ha funzionato.

Alla fine ho fatto il mio gioco ha funzionato e sono soddisfatto di come è andata. Il sorteggio contro la Noskova? Da un lato sarebbe stato bello affrontare una tennista nuova e visto che sono la numero uno mi aspettavo un sorteggio migliore, però ero concentrata solo su me stessa e alla fine è andata bene".

Iga ha parlato anche di Break Point e della sua cancellazione: "Non ne sapevo nulla prima di ora, non so perché non abbia funzionato e non me la sento di criticare. Ha funzionato nel Golf e nella Formula Uno, non nel tennis, per certi versi non c'è stato l'impatto giusto. È un peccato che non abbia funzionato".