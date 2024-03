Wta Indian Wells: Jasmine Paolini batte ancora Kalinskaya e vola negli ottavi

© Michael Owens-Getty Images

Jasmine Paolini batte nuovamente Anna Kalinskaya e si qualifica per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. 6-3 3-6 6-4 il punteggio per l'allieva di Renzo Furlan che in questo modo bissa il successo ottenuto in finale a Dubai sulla giocatrice russa.

Primo ottavo di finale in carriera a Indian Wells per Paolini che ora affronta da favorita Anastasia Potapova. Paolini ha iniziato strappando il servizio all'avversaria ma c'è stato l'immediato controbreak. Momento decisivo del primo set sul 4-3 per l'italiana che ha ottenuto il break e ha chiuso 6-3.

Anche nel secondo set il break decisivo è arrivato sul 4-3 ma questa volta è a vantaggio della giocatrice russa. Kalinskaya ha chiuso 6-3 il secondo set. Nel terzo parziale c'è stato grande equilibrio, si sentiva l'alta posta in palio.

La russa ha preso per prima un break di vantaggio ma Paolini ha recuperato immediatamente. Fase decisiva sul 5-4 per l'azzurra: game fiume sul servizio della russa con una straordinaria Paolini che ha chiuso 6-4 al terzo match point con una accelerazione di dritto alla quale Kalinskaya non è riuscita a opporre resistenza.

Ora per Paolini, c'è Anastasia Potapova che ha superato 6-1 6-1 l’argentina Nadia Podoroska.

Iga Swiatek si prende la rivincita su Linda Noskova

Iga Swiatek, che aveva perso contro la ceca Linda Noskova all'Australian Open di gennaio si è presa la rivincita.

Noskova è andata avanti 4-2, ha avuto palle per il 5-2, non le ha concretizzate e da quel momento non ha più conquistato nessun game. 6-4 6-0 il punteggio finale per la polacca. Avanti anche Yulia Putinseva che ha battuto Madison Keys.

Nelle altre partite Angelique Kerber ha superato Kudermetova 6-4 7-5, Caroline Wozniacki ha battuto Katie Volynets 6-2 4-6 6-0 e Anastasia Pavlyuchenkova ha eliminato Beatriz Haddad Maia 2-6 6-4 6-3.