Aryna Sabalenka: "Una vittoria davvero pazzesca. Sull'infortunio dico..."

Sfiorata la clamorosa sorpresa nella notte. Aryna Sabalenka, vincitrice degli Australian Open e grandissima favorita anche qui a Indian Wells, ha vinto in rimonta, annullando ben quattro match point (l'americana Stearns ha servito 40-0 e 6-5 nel terzo set) ed e' rimasta in extremis nel torneo.

La Sabalenka felice e sorpresa ha parlato così nella consueta conferenza stampa di fine match, incontro vinto con il risultato di 6-7;6-2;7-6, ecco le sue parole: "Questo match è stato davvero pazzesco e sicuramente una sfida di altissimo livello.

Lei ha giocato un grande tennis, io mi dicevo solo di restare in campo e giocare ogni punto, non si sa mai cosa può succedere e questo match ha visto una rimonta pazzesca, posso dire che ce l'ho fatta. Sono felice di non aver mai mollato e di esser rimasta in gara, questa partita è sicuramente tra le più pazze della mia carriera.

I quattro match point? Ricordo soprattutto il primo dove ho risposto a un gran servizio con una bel rovescio e credo che lei non se l'aspettasse, poi ho vinto anche perché lei ha cominciato a pensare troppo alla sfida ed è andata così.

Problema alla caviglia? Nei primi secondi è stato brutto, poi ho visto che potevo farcela. All'inizio però ero davvero molto preoccupata, ho deciso solo di giocare. Ora vedremo domani come mi sentirò e sono sicuro che il mio team lavorerà anche su questo".

Incalzata sulla questione infortunio Aryna ha poi proseguito "Ho una certa esperienza con le distorsioni alla caviglia e so come uscirne, anche le scarpe mi aiutano e mi hanno permesso di salvarmi". La bielorussa è apparsa positiva e sembra avere buone sensazioni in vista del prossimo match.