Wta Indian Wells - Lucia Bronzetti vola al 3° turno e trova Gauff. Sabalenka si salva

Grande prestazione di Lucia Bronzetti che ha battuto l'ucraina Anhelina Kalinina e si è qualificata per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells. La giocatrice riminese ha eliminato la testa di serie numero 31 Anhelina Kalinina col punteggio di 6-3 6-4.

La giocatrice italiana ha strappato per la prima volta il servizio alla sua avversaria nel quinto gioco per poi chiudere il parziale 6-3. Nel secondo parziale Kalinina è andata avanti di un break ma la numero 2 italiana prontamente ha recuperato e si è involata sul 5-2.

Qui la tensione ha giocato sicuramente un suo ruolo e al momento di servire per il set ha perso il servizio. Al game successivo sono arrivate tre palle match in serie. Bronzetti ha chiuso con un dritto vincente per giocare ora un terzo turno di grande prestigio.

Bronzetti infatti giocherà contro Coco Gauff che ha rischiato non poco con la francese Clara Burel sconfitta solamente 2-6 6-3 7-6 con la giocatrice transalpina che ha servito per il match sul 6-5 del terzo set. Ma non solo: la testa di serie numero 3 è stata sotto 6-2, 2-0 e poi ancora anche 4-0 e 5-2 nel terzo set.

Emma Raducanu supera due turni e trova Aryna Sabalenka

Emma Raducanu ha approfittato del ritiro dell'ucraina Dayana Yastremska sul 4-0 nel primo set. Per lei ora terzo turno contro Aryna Sabalenka. La bielorussa ha salvato quattro match point per sconfiggere la numero 64 Peyton Stearns: 6-7, 6-2, 7-6.

La vittoria in 2 ore e 53 minuti è la prima di Sabalenka da quando ha vinto il titolo dell'Australian Open a gennaio. Negli altri risultati di giornata Daria Kasatkina ha superato la francese Oceane Dodin, Diane Parry ha estromesso dal torneo Leylah Fernandez, Elise Mertens ha eliminato Xinyu Wang e Caroline Garcia ha battuto Viktoriya Tomova 6-1 3-6 6-3.

Maria Sakkari ha rimontato Diana Shnaider e ha vinto 5-7 6-4 6-0. Fuori la testa di serie numero 5 Jessica Pegula battuta da Anna Blinkova 6-2 3-6 6-3. Naomi Osaka infine ha superato Liudmila Samsonova 7-5 6-3.