Wta Indian Wells: Vince Paolini, fuori Giorgi e Cocciaretto. Si ritira Elena Rybakina

© Christopher Pike-Getty Images

Esordio vincente per la numero 1 italiana Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Indian Wells. La campionessa di Dubai, numero 13 del seeding, ha sconfitto 6-3 6-3 la tedesca Tatjana Maria e accede al terzo turno. La giocatrice allenata da Renzo Furlan è sempre stata in controllo dell'incontro ed ora avrà la terza sfida in poche settimane contro la russa Anna Kalinskaya dalla quale ha perso negli ottavi di finale degli Australian Open ma che ha battuto in finale a Dubai.

Kalinskaya ha superato Taylor Townsend 7-5 3-6 6-4. Camila Giorgi, dopo aver brillantemente estromesso dal torneo Katie Boulter, è stata eliminata al secondo turno. La giocatrice marchigiana ha perso dalla ceca Linda Noskova con il punteggio di 6-3, 7-5.

Noskova ha saputo concretizzare nei momenti chiave della partita in particolare nel finale del secondo set giocato di fatto punto a punto. Noskova ora giocherà nuovamente contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek che ha battuto a sorpresa in Australia.

Nessun problema infatti per la polacca che ha dominato 6-3 6-0 l'americana Danielle Collins. Eliminata anche Elisabetta Cocciaretto. 6-3 6-2 per Peyton Stearns in un match ancora di primo turno rinviato la sera prima per pioggia con l'interruzione che era avvenuta nel primo game.

La giocatrice italiana poco ha potuto contro un'avversaria decisamente in palla che, come emerge dal punteggio, non le ha concesso possibilità.

Elena Rybakina si è ritirata prima di scendere in campo, fuori anche Jabeur

Altra notizia di giornata è stato il ritiro di Elena Rybakina ancora prima di giocare.

La campionessa in carica, si è cancellata dal torneo a causa di un problema gastrointestinale. Fuori anche la numero 6 Ons Jabeur, sconfitta da Katie Volynets 6-4 6-4. Continua il periodo negativo della tennista tunisina.

Angelique Kerber ha ottenuto la più importante vittoria del suo rientro dopo la maternità battendo la testa di serie numero 10 Jelena Ostapenko 5-7 6-3 6-3 in una partita durata 2 ore e 13 minuti. Vittorie per Woznacki su Vekic, Vondrousova su Pera, Pavlyuchenkova su Nuria Parrisaz Diaz e per Haddad Maia su Sramkova.