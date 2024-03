Simona Halep non perde tempo: annunciati la data del rientro e il primo torneo

© Vaughn Ridley/Getty Images

Simona Halep non ha perso assolutamente tempo dopo la sentenza da parte del Tas di Losanna, che le ha ridotto sensibilmente la squalifica e permesso di tornare immediatamente a giocare nel circuito Wta. La giocatrice rumena ha subito ottenuto una wild card per prendere parte a un torneo prestigioso del tour e non ha naturalmente rifiutato l'invito degli organizzatori: infatti, i fan potranno rivedere in campo la 32enne al Miami Open in programma dal 19 al 31 marzo.

Una splendida notizia per la tennista nata a Costanza, che fra circa due settimane giocherà a distanza di diverso tempo una partita ufficiale agonistica. La classe 1991 ha annunciato con un messaggio sui social la partecipazione alla competizione in Florida: "Sono entusiasta di comunicarvi che farò il mio ritorno nel circuito tra due settimane.

Grazie agli organizzatori della manifestazione di Miami per avermi dato questa opportunità, non vedo l'ora di tornare in campo e gareggiare. Ci vediamo presto" ha scritto l'atleta su Instagram. Il post è stato inevitabilmente sommerso di like e commenti, con tanti appassionati ma addetti ai lavori (fra questi non poteva mancare Darren Cahill) che hanno accolto positivamente la novità e le hanno augurato buona fortuna.

L'ultimo match disputato da Halep è risalente al 29 agosto 2022 nel primo turno degli Us Open, perso in modo anche inaspettato per mano dell'ucraina Daria Snigur. A distanza di qualche giorno è poi iniziato l'incubo giudiziario della rumena, per fortuna concluso, che è stata accusata di aver assunto una sostanza proibita (roxadustat) e di un'irregolarità al passaporto biologico.