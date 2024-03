Paula Badosa rinuncia in extremis al Wta 1000 di Indian Wells: ecco il motivo

© Clive Brunskill/Getty Images

Paula Badosa non ce l'ha fatta e in extremis ha dovuto alzare bandiera bianca. La tennista spagnola si è ritirata dal Wta 1000 di Indian Wells, nonostante fosse arrivata qualche giorno fa insieme al suo fidanzato Stefanos Tsitsipas e con lui abbia partecipato alla manifestazione di esibizione prima dell'inizio ufficiale del torneo.

Sarà sostituita Nadia Podoroska, che affronterà dunque al primo turno Ashlyn Krueger. Si tratta nel complesso del quarto ritiro stagionale per l'ex numero 2 del mondo: gli altri sono avvenuti in Thailandia durante il match degli ottavi, ad Abu Dhabi ha rinunciato prima della competizione così come è avvenuto ora in California e a Dubai qualche settimana fa nel corso della sfida d'esordio, in cui ha rimediato un infortunio da cui non si è ripresa ancora del tutto.

Badosa has withdrawn from singles due to injury. She will be replaced by Podoroska. #IndianWells — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2024

L'annuncio sui social

La 26enne nata a Manhattan ha postato una storia su Instagram per comunicare ai fan l'ufficialità del forfait.

Ecco quali sono state le sue parole: "Mi dispiace tanto ma devo ritirarmi dal mio torneo preferito. Ci ho provato fino all'ultimo per poter giocare ma non è bastato. Sto attraversando un momento molto difficile a causa del mio infortunio ma sto lottando ogni giorno per tornare il prima possibile.

Voglio ringraziare i fan che continuano a supportarmi. Mi dispiace di non riuscire a dare ciò che ci si aspetta da me e ultimamente sto dando solo triste notizie. Ci tengo anche a ringraziare il torneo per la wild card, siete i migliori del mondo e ci vediamo l'anno prossimo" ha scritto Badosa, che ha un legame splendido con Indian Wells per il trionfo conquistato nel 2021.