Millman manda un messaggio a Halep: "Non far avvicinare Mouratoglou alle tue bevande"

La notizia della riduzione della squalifica di Simona Halep è stata la conclusione di un caso che ha tenuto banco per più di un anno nell'ambiente tennistico. Una liberazione per la tennista rumena, costretta ad un anno e mezzo di stop per la sua positività al Roxadustat (assunto tramite integratori alimentari) a seguito di un controllo anitdoping agli Us Open 2022.

Un lungo periodo durante il quale l’ex numero uno al mondo ha sempre difeso la propria innocenza, dichiarandosi inconsapevole della presenza della sostanza negli integratori assunti. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ridotto la sua sanzione per doping da 4 anni a 9 mesi, squalifica dunque esauritasi il 6 luglio 2023.

Ciò significa che la 32enne, attualmente senza classifica, potrà tornare in campo già dal torneo di Miami nel caso le venisse assegnata una delle ultime wild card. Sono state tante le reazioni dei colleghi e degli addetti ai lavori, che hanno espresso la propria solidarietà alla tennista rumena.

Tra i tanti commenti ha fatto rumore quello dell’ex tennista australiano John Millman, il quale ha mosso alcune accuse importanti nei confronti di Patrick Mouratoglou, accusato di aver fornito l’integratore a Halep nonostante fosse a conoscenza che contenesse la sostanza proibita.

L’ex numero 40 del mondo ha postato sul proprio account X una frecciatina piuttosto chiara contro l’allenatore francese. "È bello vedere Simona di nuovo idonea per giocare.

Non lasciare che Patrick si avvicini alle tue bevande al tuo ritorno" ha scritto l'australiano.

