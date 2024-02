Quando torna in campo Jasmine Paolini? Il programma dei tornei della numero 1 azzurra

© Francois Nel/Getty Images

Quando ritornerà in campo la numero 1 italiana Jasmine Paolini? E' ancora nel ricordo di tutti l'immagine sorridente della giocatrice di Castelnuovo Garfagnana vincitrice del Wta 1000 di Dubai. La giocatrice toscana ha vinto per la prima volta un torneo di questo livello ed è ora al numero 14 del mondo.

Risultati ottenuti con costanza e con impegno e con accanto la guida preziosa e quasi sempre silenziosa di coach Renzo Furlan. Paolini ora quale programma ha per i prossimi mesi? E' stato proprio Furlan a fare il punto e a sottolineare il fatto che, vista la classifica raggiunta, gli impegni saranno mirati.

Per iniziare intanto Paolini nel mese di marzo sarà come tutte le giocatrici top negli Stati Uniti. Dal 6 al 17 marzo sarà in campo a Indian Wells per il Wta 1000. E poi dal 19 al 30 marzo a Miami per un altro torneo della categoria 1000.

Si tratta i due tornei del Sunshine Double sul cemento all'aperto.

La stagione sulla terra battuta e sull'erba: ecco il programma di Jasmine Paolini

Renzo Furlan ha poi fatto sapere che dopo Miami, Paolini si prenderà qualche settimana di lavoro fuori dalle competizioni.

Se non cambieranno i programmi anche in relazione ai risultati di Indian Wells e Miami, queste settimane verranno usate per prepararsi per la stagione sulla terra battuta. Per Paolini saranno in programma solamente i tornei top: sarà in campo a Stoccarda nella settimana del 15-21 aprile per un torneo WTA 500, poi a Madrid (WTA 1000) dal 23 aprile al 5 maggio ovviamente a Roma dal 7 al 19 maggio per gli Internazionali d'Italia (WTA 1000).

E poi l'appuntamento principale della stagione sulla terra battuta ovvero il Roland Garros (26 maggio-9 giugno). Ma è già stata tracciata anche la strada che porta a Wimbledon. Paolini dovrebbe essere in campo al Wta 500 di Berlino sull'erba dal 17 al 23 giugno e al Wta sempre della categoria 500 di Bad Homburg (23-29 giugno) prima ovviamente di essere in campo per il terzo torneo del Grande Slam della stagione sull'erba londinese. Wimbledon quest'anno si gioca nelle prime due settimane di luglio dall'1 al 14.