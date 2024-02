Fernandez: "Non amo guardare il tennis femminile, preferisco Alcaraz e Djokovic"

© Orlando Ramirez/Getty Images

Negli ultimi anni più volte si è discusso delle differenze tra tennis maschile e tennis femminile, le difficoltà da parte di un pubblico ad adeguarsi a quest'ultimo ed il dibattito sui guadagni. Nelle ultime settimane hanno fatto scalpore le parole di Rafa Nadal, accusato addirittura di sessismo dopo un'intervista ai media iberici.

Rafa aveva sentenziato: "Gli investimenti nello sport femminile dovrebbero essere gli stessi che in quello maschile, ma gli stipendi no. Non voglio essere ipocrita: un uomo e una donna meritano le stesse opportunità, ma il termine femminismo è portato agli estremi.

L’uguaglianza è che se Serena Williams genera di più deve guadagnare di più". Parole che hanno creato scalpore e hanno messo lo spagnolo nella bufera. La giovane e talentuosa Leylah Fernandez ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni.

La finalista degli Us Open nel 2021 ed ex numero 13 al mondo ha parlato così affermando: "È difficile guardarlo come fan, preferisco guardarlo ogni tanto solo come tennista e mi occupo di analizzare le mie rivali.

Analizzo le mie avversarie per capire come posso batterle, al momento è difficile dire nel circuito se c'è una tennista che mi entusiasma". Parlando invece del tennis maschile Leylah ha un punto di vista ben diverso: "Forse è facile vederlo perché non li affronterò mai ma amo vedere le variazioni di Alcaraz, l'intensità e i suoi punti.

Poi adoro vedere Novak Djokovic ed Andy Murray, quest'ultimo ha vissuto anni difficili ma non ha mai mollato reagendo alla grande alle difficoltà". Tra gli altri Leylah ha affermato di ammirare anche Bublik e il suo folle - per alcuni - stile di gioco.