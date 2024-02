Wta San Diego - Pegula e Haddad Maia guidano il seeding. Bronzetti in campo ad Austin

Carlos Alcaraz, ecco il piano per recuperare dall'infortunio: fan preoccupati

Matteo Gigante vince il Challenger di Tenerife 2: "Lavoro per crescere"

Roger Federer è in vacanza in Thailandia: il video della corsa sul Tuk-tuk

La testa di serie numero uno porta il nome e il cognome di Jessica Pegula , che tornerà in campo dopo poco più di un mese e dovrebbe aver superato l’infortunio al collo. La tennista di casa usufruirà del bye e troverà al secondo turno Varvara Gracheva o una delle giocatrici provenienti dalle qualificazioni.

Sono due i tornei WTA che si disputeranno negli Stati Uniti dal 26 febbraio al 3 marzo: il Cymbiotika San Diego Open e l’ATX Open di Austin. Non parteciperanno al 500 californiano la campionessa e la finalista della scorsa edizione, ovvero Barbora Krejcikova e Sofia Kenin .

