Wta Dubai - Kalinskaya firma l'impresa: batte Swiatek e raggiunge Paolini in finale

© Francois Nel/Getty Images

Nel torneo delle sorprese non poteva mancare un altro grande colpo di scena in semifinale. Anna Kalinskaya, partita dalle qualificazioni al WTA 1000 di Dubai, ha eliminato la numero uno del mondo Iga Swiatek con un doppio 6-4.

La giocatrice russa sta vivendo una settimana da sogno e ha ottenuto la terza vittoria consecutiva contro una top 10, perché al Dubai Duty Free Tennis Championships ha sconfitto - oltre a Swiatek - anche Jelena Ostapenko e Coco Gauff rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

Per la 25enne di Mosca si tratta della prima finale in assoluto nel circuito maggiore, arrivata proprio in uno dei tornei più importanti del Tour.

Wta Dubai - Sarà Anna Kalinskaya a sfidare in finale Jasmine Paolini

Kalinskaya ha recuperato a zero il break di svantaggio nel settimo gioco e si è liberata ulteriormente della evidente tensione sul 3-4, quando ha salvato il game con una convincente seconda.

Qualche istante più tardi, il brutto dritto di Swiatek le ha permesso di andare a servire per il set. Un'occasione che la russa non ha vanificato portandosi sull'1-0. Kalinskaya ha continuato ad essere aggressiva per non lasciare spazio alla polacca: una tattica che ha dato i suoi frutti nel game che ha inaugurato il secondo parziale conferendole il break.

Sotto 2-5, Swiatek ha reagito e cercato di ribaltare una partita che sembrava ormai terminata. La nativa di Varsavia ha prima accorciato le distanze e poi conquistato due palle del 5-5. Kalinskaya ha risposto presente nel momento del bisogno e chiuso 6-4.

Sarà dunque la russa l'avversaria di Jasmine Paolini in finale. "Lotta su ogni palla, ho giocato contro di lei in Australia ed è stata una partita molto più complicata di quello che dice il punteggio. Sarà una grande finale e cercherò di dare il meglio" , ha detto Kalinskaya su Paolini ricordando l'ultimo favorevole precedente.

Il computo degli scontri diretti è in perfetta parità - 1-1 - ma Kalinskaya si è imposta in due set agli ottavi di finale degli Australian Open lo scorso 22 gennaio.